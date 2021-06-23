Quyên góp hơn 13,5 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải công khai hành trình từ thiện chi tiết từ A-Z, cộng đồng mạng 'đáp trả'

Xã hội 23/06/2021 21:56

Ông Đoàn Ngọc Hải đang có những ngày tháng ý nghĩa nhất trong cuộc hành trình từ thiện của mình. Mới đây ông đã khiến cõi mạng xôn xao khi công bố quyên góp được hơn 13,5 tỷ đồng.

Dù từng khiến cõi mạng xôn xao khi chụp ảnh nắng vàng biển xanh tại Hà Tĩnh và bị một tài khoản nhắc khéo “Không hỏi thăm Sài Gòn một câu” nhưng có vẻ ông Đoàn Ngọc Hải không hề quan tâm mà vẫn ung dung thực hiện những chuyến từ thiện xuyên Việt của mình. Ông cũng dùng hình thức đăng số tài khoản lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người ủng hộ nhưng việc công khai từng khoản tiền được thực hiện khá chi tiết. 

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Ông Đoàn Ngọc Hải đang có những hoạt động từ thiện ý nghĩa được nhiều người cảm kích - Ảnh: FB

Cụ thể, trong tối ngày 23/6, ông đã chia sẻ bài đăng về số tiền nhận được mới nhất từ ngày 20/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tổng cộng được 247.943.209 đồng. Số tiền này đã nâng tổng số tiền đã quyên góp được trong suốt thời gian qua của ông Hải lên đến 13.542.231.580 đồng.

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Bài đăng mới nhất của ông trên trang cá nhân thông báo chi tiết về số tiền được quyên góp hơn 13 tỷ và công khai từng khoản thu chi khá rõ ràng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài việc thông báo số tiền đã nhận được, đã chi tiêu ông còn nêu ra cụ thể từng địa phương, từng khoản tiền đã dùng khiến khán giả cảm thấy tin tưởng và dành khá nhiều sự ủng hộ bên dưới bình luận.

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Ông Đoàn Ngọc Hải công khai khá chi tiết từng khoản tiền dùng tại các địa phương trong bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Ông kê khai 122 khoản tiền đã giải ngân tại từng địa phương. Cụ thể ông Đoàn Ngọc Hải đã chi tổng số tiền 11.827.660.000 đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

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Nhiều fan của ông đã vào comment ủng hộ, ông Đoàn Ngọc Hải cũng gửi lời cảm ơn đến cư dân mạng dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài đăng ông còn gửi lời cảm ơn trân trọng đến những người đã chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của ông theo dõi và comment: “Kính chúc chú thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mang đến nhiều hơn nữa giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, thương nòi, tình cảm đồng bào đến với những khu vực đồng bào khó khăn, những mảnh đời kém may mắn, chắp cánh những ước mơ, tiếng cười cho tuổi thơ, trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn... Mãi yêu chú”, “Chúc bác mạnh khoẻ để luôn luôn sát cánh bên các con cháu có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc”...

Ngoài ra, đáp trả thông tin từ thiện của ông, nhiều tài khoản còn thậm chí "đáp trả", đăng tải hình ảnh bên dưới bài viết để xác nhận đã từng gặp ông trong hành trình từ thiện. 

Quyên góp hơn 13,5 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải công khai hành trình từ thiện chi tiết từ A-Z, cộng đồng mạng 'đáp trả' - Ảnh 6
Quyên góp hơn 13,5 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải công khai hành trình từ thiện chi tiết từ A-Z, cộng đồng mạng 'đáp trả' - Ảnh 7
Một số hình ảnh do chính cộng đồng mạng đăng tải bên dưới bài viết

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Trước đó ông cũng chia sẻ khá nhiều hình ảnh từ thiện trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Đa phần cư dân mạng đều chúc ông Đoàn Ngọc Hải có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện công việc từ thiện ý nghĩa trong tương lai. Họ cũng hy vọng sẽ có nhiều hoàn cảnh mới được ông hỗ trợ và ghé thăm trong thời gian tới.

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