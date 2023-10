Đang đi thiện nguyện xuyên Việt, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ ‘mất hút' 3 ngày bí ẩn khiến cư dân mạng bất an

Ngay sau đó ông cũng mất hút trên trang cá nhân suốt 3 ngày liên tục khiến những người đang quan tâm tới hành trình của ông vô cùng lo lắng. Thế nhưng sáng nay, cư dân mạng đã thở phào nhẹ nhõm khi ông Đoàn Ngọc Hải cập nhật tình hình hiện tại lên facebook. Ông viết: “Kính gửi bà con cô bác trong và ngoài nước. Do trang facebook của tôi bị trục trặc nên 3 ngày nay tôi đã không thể báo cáo thu, chi và tồn quỹ của QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO được. Mong bà con cô bác thông cảm. Hôm nay, bắt đầu từ bây giờ mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tôi từ Hà Giang về tỉnh Kon Tum thăm 02 cô nhi viện Vinh Sơn 1 và Vinh Sơn 2, hôm nay tôi đã về đến nhà ở Sài Gòn” - ông nói thêm.

Nhiều cư dân mạng đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông xuất hiện trở lại, thậm chí còn đáp trả bình luận của CĐM hết sức nhiệt tình - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, ông Đoàn Ngọc Hải còn đính kèm số tài khoản của mình trong bài đăng để tiện việc kêu gọi ủng hộ quyên góp cho người nghèo. Nhiều cư dân mạng đã vào theo dõi tình hình và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông vẫn bình thường. Số khác lại để ý căn nhà phía sau lưng ông trong các bức ảnh và trầm trồ vì độ hoành tráng của nó. Một số comment đáng chú ý: “Hôm nay Face của bác Hải hoạt động lại, tốt rồi. Chúc bác một ngày mới an lành”, “Không gian nhà Bác thoáng mát yên bình quá. Chúc gia đình Bác vui khỏe, an lành mùa dịch ạ”, “Cám ơn em rất nhiều vì cộng đồng và luôn chăm sóc chu đáo bệnh nhi khó khăn của Bệnh Viện Nhi Trung Ương! Chúc e những ngày nghỉ bên gia đình sau những đợt dài ngày đi thiện nguyện thật mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành nhé Đoàn Ngọc Hải”.

Trước đó bài đăng bên bãi biển của ông đã gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại ông Đoàn Ngọc Hải thường xuyên thực hiện công tác từ thiện và hay chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục hoạt động từ thiện và chia sẻ nhiều bài đăng lên trang cá nhân. Cư dân mạng vẫn quan sát liên tục và còn dành cho ông nhiều tình cảm tốt đẹp, hy vọng ông có nhiều sức khỏe để tiếp tục phát huy các chương trình gây quỹ của mình.