Bị mắng ‘không hỏi Sài Gòn được một câu’ mà chăm chăm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả cực gắt

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có câu trả lời ngắn gọn, súc tích khi bị săm soi khiến người nghe nể phục.

Những ngày gần đây thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua đợt dịch bệnh phức tạp nhất trong năm. Với quyết tâm đẩy lùi COVID-19 người dân thành phố luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch và giãn cách xã hội. Tại Sài gòn, nhiều hộ cũng đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện và nhân ái, chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn và chung tay vượt qua đợt dịch này.

Ông Đoàn Ngọc Hải thường xuyên làm từ thiện giúp đỡ người dân khó khăn - Ảnh: Internet

Câu chuyện bắt nguồn từ tấm ảnh ông Đoàn Ngọc Hải khoe lên mạng khi dừng chân ở biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh trước khi vào Huế. Tấm ảnh 'tự sướng' giữa nắng vàng biển xanh khiến người dùng mạng 'nhắc nhở' ông Đoàn Ngọc Hải vì không chịu hỏi thăm một câu đến thành phố mà ông sinh sống hàng ngày.

Đáp lại, ông Hải bình tĩnh: “Những người như bạn trước đây tôi gặp trong các đơn vị nhiều rồi. Đó là chuyên thọc gậy bánh xe, gây chia rẽ mất đoàn kết". Ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả một cư dân mạng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tấm ảnh ông Hải chụp dưới nắng vàng biển xanh được cư dân mạng quan tâm - Ảnh: FB

Ngay sau đó, câu chuyện của ông đã được nhiều người lên tiếng bênh vực: “Bác trả lời quá xuất sắc, ngắn gọn súc tích, đủ làm cho đối phương xấu hổ”, “Bác Hải không nói ra công khai trên Facebook, nhưng cháu tin là TP.HCM luôn trong tim bác cũng như công dân cả nước. Bạn gì ơi, bác quan tâm thì phải báo cáo ư, hay phải trích quỹ để gửi thành phố bạn mới vừa lòng? Bác Đoàn Ngọc Hải còn nhiều việc để lo lắm. Gia đình bác cũng đang sống ở đó, bạn khỏi nhắc bác cũng tự biết cần hỏi thăm thôi”, “Vì anh Hải còn bận giúp các cháu nhỏ vùng cao”.

Bị nhắn tin chất vấn sao kê tiền từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả khiến dân mạng 'co giò chạy trốn' Liên tục bị 1 số cư dân mạng nhắn tin đòi sao kê công khai tiền từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đã có màn đáp trả "không thể rõ ràng hơn" khiến cho người hỏi im bặt.

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