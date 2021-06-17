Bị nhắn tin chất vấn sao kê tiền từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả khiến dân mạng 'co giò chạy trốn'

Xã hội 17/06/2021 13:49

Liên tục bị 1 số cư dân mạng nhắn tin đòi sao kê công khai tiền từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đã có màn đáp trả "không thể rõ ràng hơn" khiến cho người hỏi im bặt.

Sau hàng loạt chuyến từ thiện đến vùng sâu vùng xa, ông Đoàn Ngọc Hải khiến CĐM "ấm lòng" vì những hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Đặc biệt, sau mỗi chuyến đi ông luôn đăng tải hình ảnh hoạt động tại những điểm làm từ thiện và cập nhật tình hình để mọi người theo dõi. Tuy nhiên, mới đây, ông bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn của 1 số cư dân mạng yêu cầu công khai, minh bạch giấy tờ liên quan đến tiền bạc từ thiện. Không để đối phương chờ lâu, ông Hải đã trả lời từng người và đăng tải lên trang cá nhân 1 cách công khai để CĐM xem xét. 

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Ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải toàn bộ tin nhắn với những cư dân mạng yêu cầu công khai thu chi lên trang cá nhân vào tối qua - Ảnh chụp màn hình 

Qua đoạn tin nhắn, người này lập luận, ông Đoàn Ngọc Hải không thể vài ngày cập nhật một bản chứng từ, mà phải sao kê... hằng ngày để rõ ràng, chứ việc liệt kê trên Facebook chỉ mang tính cập nhật, không tiện cho mọi người theo dõi. 

Ông Hải giải thích rất rõ ràng, rằng Quỹ vì đồng bào ông mở ra và đang quản lý dù mang tên ông, nhưng ông không được phép rút tiền mặt mà chỉ có thể chuyển khoản thẳng đến các đơn vị tiếp nhận từ thiện, vì thế không có chuyện thất thoát. Để rõ ràng và minh bạch, ông Hải cũng mời người này cùng đến ngân hàng để đối soát cũng như tìm bằng chứng xem ông có gian dối hay không. 

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CĐM bày tỏ quan điểm về việc ông Hải bị 1 cư dân mạng chất vấn vụ tiền từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Theo như ông Hải thì người này có góp ý nhưng không thực sự mang tính xây dựng. Sau khi ông Hải đưa ra yêu cầu gặp mặt đối chất thì người này từ chối mà chỉ nhắn tin qua lại trên MXH. Đây là hành động mà ông Hải cho rằng "không quân tử".

Mặc dù có thể vị khán giả kia cũng có ý tốt muốn ông Hải công khai để tránh khỏi những ý kiến tiêu cực xoay quanh câu chuyện "làm từ thiện" đang sốt rần rần suốt những ngày vừa qua, tuy nhiên có lẽ do cách nói chuyện và thái độ lẩn tránh khi được yêu cầu gặp mặt đối chất đã khiến CĐM chỉ trích và không tán thành như vậy. Bên dưới bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động của cư dân mạng kia, đồng thời cho rằng ông Hải là người rõ ràng, minh bạch và kịp thời nên khi ông đứng ra đi làm từ thiện, nhiều người cảm thấy an tâm. 

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Trong khi dư luận liên tục quay lưng về phía NSƯT Hoài Linh, ông Đoàn Ngọc Hải - một người được nhiều người quý mến vì nhiều hành động thiện nguyện bất ngờ lên tiếng bênh vực nam danh hài.

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