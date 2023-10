Có thể thấy trước đây cũng có nhiều người thực hiện phát cơm từ thiện nhưng họ đều tạo thiện cảm cho người nhận. Không hề gây lùm xùm hoặc có thái độ khó chịu khiến các hoàn cảnh khó khăn cảm thấy khó xử. Nói về việc phát cơm từ thiện giữa mùa dịch, đồng chí Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trên Báo Công An rằng, đây là hoạt động mang tính nhân văn nên TP cố gắng tạo điều kiện các hoạt động này trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người gặp khó khăn do dịch bệnh: “Quan trọng hơn hết bất kỳ hoạt động nào cũng đảm bảo, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, giữ an toàn cho TP, giúp TP nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Cư dân mạng phản ứng trái chiều về hạnh động của các nhân vật trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại hành động trong các vụ hành thiện trên đang gây phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu đã có tấm lòng tốt giúp đỡ mọi người thì nên để ý đến lời ăn tiếng nói để khi có từ chối cũng tránh làm tổn thương người khác.