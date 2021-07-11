Phát cơm từ thiện là một hành động đáng trân trọng thế nhưng nhiều người lại đang khiến nó trở thành những chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khiến mọi việc giảm đi ý nghĩa của nó rất nhiều.

Việc phát cơm từ thiện luôn là hành động đẹp nhằm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng song song đó vẫn xảy ra nhiều tình trạng chen lấn, xô đẩy, giả danh người nghèo đi lấy cơm từ thiện đem bán. Gần đây nhất trong các clip được dân mạng “đào” lên thì chính người cầm cơm đem phát lại gây tranh cãi khi phân biệt đối xử trong lúc hành thiện. Một trường hợp cụ ông gãi ngứa khi đi nhận cơm thị bị “chủ xị” cơm “linh thiêng” phán: "Ông đừng có gãi sồn sột thế, nó bắn cái nọ cái kia ra bàn phát cơm của tụi con. sợ văng con nọ con kia ra, rất là nguy hiểm. Chỗ phát cơm linh thiêng của người ta mà ông làm không ra sao cả".

Người phụ nữ sơn móng chân và cụ ông gãi ngứa đều bị chì chiết khi nhận cơm từ thiện khiến người xem khó chịu - Ảnh: Internet Một trường hợp khác cũng gây bức xúc khi phân biệt người sơn móng tay và trông ai giống bụi đời thì chì chiết, nặng nhẹ khiến việc hành thiện giảm đi ý nghĩa rất nhiều. Cụ thể trong đoạn video là hình ảnh một người phụ nữ đang lấy đồ từ thiện. Tuy nhiên, khi cầm hộp cơm trên tay, người này đã bị người đàn ông nơi phát đồ từ thiện phát hiện ra sơn móng chân. Sau khi phát hiện, người này đã lập tức hỏi: "Chị ơi, sao chị sơn móng chân mà chị vào đây?" Khi nhận được thắc mắc như vậy, người phụ nữ này quay lại với ý định trả phần thực phẩm mình vừa nhận được nhưng người đàn ông quay video liền bảo không cần trả lại nữa và nói "Lần sau chị hãy dành cho những người khó khăn hơn". Sau đó, người phụ nữ giải thích "Tôi sơn móng chân từ thiện ở Võ Thị Sáu của người khuyết tật á. Tôi lấy cơm giúp cho người ta chứ tôi không lấy đâu". Người đàn ông đáp lại: "Có những người mình không phát cho họ thì họ sẽ chửi. Nhưng những người này còn sơn móng tay móng chân”. Người đàn ông bị nói giống bụi đời cũng chung cảnh tương tự - Ảnh: Internet Ngoài ra cũng trong trường hợp phát cơm từ thiện, hai người bỗng dưng bị đuổi với lí do: "Bụi đời không phát cơm, đi ra ngoài đi. Những người thiếu ý thức không bao giờ được phát cơm". Hai người đã đi ra ngoài và có vẻ “chưng hửng”.

Có thể thấy trước đây cũng có nhiều người thực hiện phát cơm từ thiện nhưng họ đều tạo thiện cảm cho người nhận. Không hề gây lùm xùm hoặc có thái độ khó chịu khiến các hoàn cảnh khó khăn cảm thấy khó xử. Nói về việc phát cơm từ thiện giữa mùa dịch, đồng chí Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trên Báo Công An rằng, đây là hoạt động mang tính nhân văn nên TP cố gắng tạo điều kiện các hoạt động này trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người gặp khó khăn do dịch bệnh: “Quan trọng hơn hết bất kỳ hoạt động nào cũng đảm bảo, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, giữ an toàn cho TP, giúp TP nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Cư dân mạng phản ứng trái chiều về hạnh động của các nhân vật trong clip - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại hành động trong các vụ hành thiện trên đang gây phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu đã có tấm lòng tốt giúp đỡ mọi người thì nên để ý đến lời ăn tiếng nói để khi có từ chối cũng tránh làm tổn thương người khác.

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