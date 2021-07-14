Mua cả xe trứng, người đàn ông khiến dân mạng xôn xao, một 'cao nhân mạng' đã kể rõ sự tình.

Mới đây, hình ảnh một người đàn ông đứng xếp hàng chờ tính tiền với một xe trứng đầy nhóc lan truyền MXH khiến dân mạng ngạc nhiên bàn tán. Ngay khi bức ảnh được đăng tải, nhiều người đùa vui rằng, đến hết mùa giãn cách, có thể người này cũng không ăn không hết số trứng gà này.

Mua cả xe trứng, dân mạng thắc mắc làm sao ăn cho hết? - Ảnh: Internet

Chưa kể nhiều người còn thắc mắc không biết anh ta có mua dùm bà con hàng xóm hay không vì nếu một người thì không thể ăn xuể số trứng này. Bên cạnh đó, dân mạng hy vọng anh ta sẽ lên menu để xử lý hết số trứng trên một cách khoa học nhất để trứng không bị úng khi hết hạn sử dụng.

Nhiều cư dân mạng cho rằng có thể anh chàng này mua dùm cả xóm, có người còn cho hay chỗ trứng này có thể là 'gom hết cả siêu thị' - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa những bình luận bàn tán xôn xao, một 'cao nhân' chỉ ra rằng người đàn ông này mua trứng để ủng hộ bà con cách ly - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa những bình luận bàn tán xôn xao khắp các group kín khi bức hình được đăng tải, một 'cao nhân' mạng đã chỉ ra rằng người đàn ông này mua trứng để ủng hộ bà con cách ly chứ không phải để tích trữ cá nhân. Hiện tại bức ảnh trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-xe-trung-ga-day-nhoc-mua-dich-nguoi-dan-ong-khien-cong-dong-tranh-cai-mot-cao-nhan-mang-chi-ro-hanh-tung-bi-an-412624.html