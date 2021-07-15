Đang tay chạm tay ôm hôn thắm thiết trên thang cuốn, cặp đôi bất ngờ té lộn nhào, hành động sau đó như trêu ngươi thiên hạ

Vô tư thể hiện tình cảm quá lố ở nơi công cộng thường khiến nhiều người qua lại cảm thấy khó chịu. Cũng có vài cặp đôi lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười" vì thiếu quan sát. Như trường hợp pha phát "cẩu lương" dưới đây là một ví dụ.

Thang cuốn luôn ẩn chứa nguy hiểm nếu di chuyển không đúng cách - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi đang lên thang cuốn, hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn thắm thiết mà quên rằng hành động này hết sức nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Có lẽ ông tơ bà nguyệt chưa ứng nên cả hai bật gọng khiến ai nấy chứng kiến đều hú hồn. Điều đáng nói là sau màn té ngược kinh điển như phim hành động cô gái đã đỡ chàng trai dậy đi tiếp và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.