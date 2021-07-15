Đang tay chạm tay ôm hôn thắm thiết trên thang cuốn, cặp đôi bất ngờ té lộn nhào, hành động sau đó như trêu ngươi thiên hạ

Xã hội 15/07/2021 20:03

Sau khi té lộn vòng trên thang cuốn, gặp đôi vẫn vô tư đi tiếp sau màn phát 'cẩu lương' khiến bàn dân thiên hạ sốc.

Vô tư thể hiện tình cảm quá lố ở nơi công cộng thường khiến nhiều người qua lại cảm thấy khó chịu. Cũng có vài cặp đôi lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười" vì thiếu quan sát. Như trường hợp pha phát "cẩu lương" dưới đây là một ví dụ.

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Thang cuốn luôn ẩn chứa nguy hiểm nếu di chuyển không đúng cách - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi đang lên thang cuốn, hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn thắm thiết mà quên rằng hành động này hết sức nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Có lẽ ông tơ bà nguyệt chưa ứng nên cả hai bật gọng khiến ai nấy chứng kiến đều hú hồn. Điều đáng nói là sau màn té ngược kinh điển như phim hành động cô gái đã đỡ chàng trai dậy đi tiếp và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

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Nhìn cảnh này ai còn dám tự tin hôn nhau trên thang cuốn? 

Dân mạng phát hiện, cả hai đã nắm tay vịn thật chắc sau màn té nhớ đời và bậc cười vì tình huống trớ trêu này.

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Đang tay chạm tay ôm hôn thắm thiết trên thang cuốn, cặp đôi bất ngờ té lộn nhào, hành động sau đó như trêu ngươi thiên hạ - Ảnh 4

Đang tay chạm tay ôm hôn thắm thiết trên thang cuốn, cặp đôi bất ngờ té lộn nhào, hành động sau đó như trêu ngươi thiên hạ - Ảnh 5

Sau màn phát 'cẩu lương' cả hai té nhào khiến người xem thót tim - Ảnh: Chụp từ clip

Khi đi lên thang cuốn mọi người cần chú ý bám chắc tay vịn. Đã có nhiều trường hợp té khỏi thang cuốn chỉ vì bất cẩn hoặc trong lúc di chuyển quần áo giày dép mắc vào thang dẫn đến những tai nạn thương tâm. 

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Một em bé trong vụ tai nạn thang cuốn khác khiến người xem rùng mình - Ảnh: Internet

Hiện đoạn clip trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

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