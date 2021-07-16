Thật xót xa khi nhìn cảnh này và ai ai cũng thương cảm cho cháu bé.

Con cái là của trời cho, ba mẹ nào cũng mong con mình luôn được hưởng sự giáo dục tốt nhất và giáo viên thì nâng niu chăm sóc ân cần khi giảng dạy. Thế nhưng cũng có những tình huống trớ trêu khiến ba mẹ giận tím mặt. Theo 163.com, một cô giáo tại TP. Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã nhốt một học sinh ngoài ban công một lớp học giữa tiết trời nắng nóng. Được biết, sự việc xảy ra ngày 13/7 lúc 14 giờ 30. Cụ thể, một đứa bé gào thét, la khóc ngoài ban công khiến người dân ở đối diện trường mẫu giáo Phương Thảo Viên chú ý và hoang mang, họ lo lắng vì thời tiết bên ngoài lên đến 40 độ.

Dân mạng tá hỏa khi chứng kiến cảnh này - Ảnh: 163.com Đáng nói hơn, ban công không hề có hệ thống bảo vệc hay rào chắn khiến ai trông thấy cũng điếng hồn. Bên cạnh đó, cháu bé liên tục đập cửa gào khóc vô cùng thảm thương giữa trời nắng mà không một bóng người xuất hiện. Nhiều người khi chứng kiến đã tá hỏa la lớn: "Cô làm gì với đứa bé này? Trời nắng nóng thế này mà để đứa trẻ kêu gào khản cổ thế à? Cô có chịu hậu quả gì nếu xảy ra tai nạn hay không?" Một người khác cũng sốt sắng không kém: "Bên kia có nghe thấy không, trong ngày nắng nóng thế này, ba mươi mấy gần bốn mươi độ mà nhốt đứa bé bên ngoài, nếu không mở cửa tôi sẽ gọi cảnh sát!".

Sau đó, có ai đó trông giống giáo viên ra mở cửa và nắm cổ áo lôi cháu bé vào trong. Nhân vật này dường như chẳng chú ý đến ai xung quanh và cứ vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Cháu bé thật đáng thương khi gặp một giáo viên không có trách nhiệm - Ảnh: 163.com Đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng giáo viên bạo hành trẻ nhỏ. Trước đó cũng có nhiều vụ gây xôn xao dư luận như vụ cô giáo đút cháo cho học sinh ăn một cách bạo lực. Theo đó, trong giờ ăn của một lớp học mầm non dành cho các bé tầm 2 -3 tuổi, một nữ giáo viên đã đè ngửa một cháu bé ra ghế dựa, liên tục đút cháo cho cháu dù không biết cháu đã nuốt hết hay chưa. Một tay nữ giáo viên này đè lên trán cháu bé và giữ chặt, một tay khác liên tục đút cháo vào miệng đứa trẻ. Đút cháo kiểu này người lớn cũng nuốt không trôi - Ảnh: Internet Một vụ khác khi cháu bé đang ngủ thì bị cô giáo đưa ra ngoài dù trời đang rét lạnh - Ảnh: Internet Chứng kiến những cảnh này, bậc phụ huynh nào cũng lắc đầu ngao ngán và hy vọng con em mình trong tương lai sẽ gặp được một giáo viên có trách nhiệm và tình thương trong lúc chăm sóc trẻ nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-giao-mam-non-nhot-hoc-sinh-ngoai-ban-cong-giua-troi-nang-40-do-mac-be-keu-gao-tham-thiet-412888.html