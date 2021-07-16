Dù đỗ xe kém ý thức nhưng tài xế ôtô vẫn ngang giọng thách thức khiến ai nấy chứng kiến đều lắc đầu mệt mỏi.

Va chạm giao thông trên đường phố luôn dễ xảy ra những vụ tranh cãi đáng tiếc nếu cả hai bên đều nóng tính và thiếu kiềm chế. Mới đây nhất một tài xế ôtô vì đỗ xe ngược chiều đã bị tài xế xe tải lên tiếng nhắc nhở tuy nhiên thay vì ghi nhận thì ông ta lại có thái độ hết sức thách thức.

Cụ thể, trong clip ghi lại cảnh một chiếc xe dừng ngược chiều giữa đường. Màn đỗ xe ngang ngược này khiến nhiều tài xế bức xúc vì không thể lưu thông. Khi bị một anh lái xe tải nhắc nhở, người đàn ông này đã lớn tiếng cạnh khóe: "Mày giỏi thì đâm hộ tao cái, đâm luôn đi".

Người đàn ông lái ôtô vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa ra giọng thách thức

Thanh niên lái xe tải tỏ ra lịch sự và khuyên tài xế ô tô: "Ông đang đứng trái đường đấy. Đứng sai đường mà còn ngông nghênh".

Sau khi vụ việc lên sóng, nhiều dân mạng chỉ trích thái độ kém văn minh của người đàn ông lái ôtô và cho rằng thanh niên lái xe tải có cách hành xử nhã nhặn, phù hợp trong tình huống này để tránh xảy ra xô xát đáng tiếc.

Chiếc xe đỗ ngang ngược giữa đường khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi xuống xe người đàn ông tỏ vẻ vô cùng hống hách - Ảnh: Chụp từ clip

Chưa rõ lý do vì sao người đi ô tô lại đỗ xe ngược đời, thế nhưng trước thái độ hành xử "kém duyên", một số bình luận của cư dân mạng ngao ngán: "Tham gia giao thông mỗi bên nhường nhau một chút cho vui vẻ cả làng", "Mình thấy anh lái xe tải cư xử lịch sự phết, không nóng tính như người đàn ông đi ôtô kia", "Làm gì làm chứ sao lại cản đường những xe khác như thế, vi phạm giao thông đấy"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-xe-ngang-nguoc-xe-to-con-thach-thuc-xe-tai-dam-ho-tao-cai-dam-luon-di-412851.html