Lao lực 14 tiếng/ngày để được 100 triệu nghỉ hưu tuổi 27, cô gái gây tranh cãi vì điều này

Xã hội 19/07/2021 08:52

Một cô gái dư 100 triệu đã tuyên bố nghỉ hưu khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt.

Thu Hương (tên nhân vật chính) là một cựu nhân viên ngân hàng. Cô từng có khoảng thời gian miệt mài lao động để mua nhà, vi vu "xê dịch". Hương từng làm việc 14 tiếng/ngày khiến bản thân căng thẳng và uể oải, áp lực. 

Lao lực 14 tiếng/ngày để được 100 triệu nghỉ hưu tuổi 27, cô gái gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 1

Ước mơ nghỉ hưu sớm là mơ ước của nhiều người trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào năm 25 tuổi, Hương bắt đầu trăn trở nhiều hơn về ý nghĩa cuộc đời. Cô quyết định khám phá thế giới nội tâm. Tìm hiểu nhiều hơn về lối sống chậm, Hương quyết định nghỉ việc, về quê làm để có thể ở gần bố mẹ. Lịch sinh hoạt mỗi ngày của cô như sau: 9 giờ tối ngủ, 4 giờ sáng dậy và tập ăn chay, sống tối giản, hạn chế shopping, đi làm bằng xe đạp cho thân thiện với môi trường.

Hương nghỉ hưu vào cuối tháng 3 vừa qua và tài sản cô có chỉ gồm một sổ bảo hiểm xã hội mới đóng một năm và hơn 100 triệu đồng tiết kiệm. Ngoài ra mỗi ngày cô còn tập thiền, tập yoga, đi chợ, trồng cây, đọc sách, xem phim. Cô còn chia sẻ thêm rằng trong ba tháng nghỉ hưu, Hương vẫn kiếm được tiền từ làm đồ handmade hay dạy tiếng Trung, nhưng khác trước, giờ đây cô làm vì thích, tiền chỉ là cái đến sau. Hương chia sẻ trên Zing News: "Hành trang của tôi là chiếc làn đựng một cuốn sách, cái bút, một chút hoa quả để ăn khi đói. Buổi chiều sau khi ngủ dậy, tôi học thêu thùa, may vá đồ handmade, có khi luyện chữ, học tiếng Trung, đọc sách, viết nhật ký, làm bánh, nấu sữa hạt, pha trà... Đôi khi lười, tôi chỉ nằm lướt mạng xã hội, xem phim, nghe nhạc mà thôi. Buổi tối sau khi ăn cơm, tôi nghỉ ngơi thư giãn, nhắn tin hỏi thăm bạn bè. Có những lúc tôi chỉ tắt hết điện đi và ngồi hóng gió, suy ngẫm về cuộc đời".

Lao lực 14 tiếng/ngày để được 100 triệu nghỉ hưu tuổi 27, cô gái gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 2

Nhiều người tranh cãi việc 100 triệu không biết có đủ cho các chi phí phát sinh đột xuất sau này hay không - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cô gái trẻ chia sẻ quan điểm nghỉ hưu ở tuổi 27 gây xôn xao mạng xã hội thì dân mạng chia làm hai phe. Một bên cho rằng suy nghĩ của cô táo bạo, khác lạ và cũng hay hay. 

Tuy nhiên nếu xét về phương diện thực tế cuộc sống thì có những căn bệnh "bất ngờ" chi phí lên đến tiền tỷ, lỡ như cô bạn hoặc người thân không may mắc phải thì đào tiền đâu ra? Một cư dân mạng chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc: "Các bạn trẻ đừng đua theo phong trào nghỉ hưu sớm vì còn trẻ còn chưa thấy phía trước thế nào. Với 100 triệu như vậy, lỡ không may mắc bệnh hay bị tai nạn thì sao? Suy nghĩ đúng đắn là trẻ "cày bừa" tích lũy tài sản, đầu tư, bắt tiền kiếm thêm tiền cho mình (thu nhập thụ động) rồi khi 30 hay 40, mình chuyển sang công việc nhàn hơn, không áp lực, lâu lâu lại đi nghỉ phép du lịch. Đừng bao giờ ngừng lao động, có thể làm cho người ta hoặc làm cho mình nhưng tuyệt đối phải tiếp tục lao động vừa để tạo ra giá trị cho xã hội, vừa có tương tác với mọi người". Chưa kể với 100 triệu thì nghỉ hưu là quá sớm, suy nghĩ này dễ khiến nhiều bạn trẻ học đòi theo và ảnh hưởng đến tương lai.

Hiện quan điểm của cô bạn tên Hương này vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

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