Giám đốc BV Hữu Nghị lên tiếng vụ cô gái khoe tiêm vắc xin 'nhờ ông ngoại': Không có sự ưu tiên, có thể phấn chấn nên cô phóng đại

Xã hội 20/07/2021 14:38

Vụ cô gái khoe tiêm vắc xin "nhờ ông ngoại" đang gây xôn xao MXH và mới đây giám đốc BV Hữu Nghị cũng đã lên tiếng về vấn đề trên.

Cô gái trẻ tiêm vắc xin khoe được ưu tiên do ông ngoại đang gây xôn xao MXH. Mới đây, đại diện bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Theo Tổ Quốc, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và xác nhận 2 tờ giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của cô gái trên cùng chồng là giấy thật của bệnh viện.

Ngoài ra, chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà phủ nhận việc cô gái tiêm vaccine mà không cần đăng ký.

Như thông tin ông Hà cho biết, bố của cô V.P.A, hiện là giảng viên một học viện tại Hà Nội, thầy của một số bác sĩ trong bệnh viện, đã nhờ đăng ký cho vợ chồng cô tiêm vaccine Covid-19. P.A. là phóng viên, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên của Nghị quyết 21. "Người bố đăng ký giúp con và chồng. Cô ấy không biết, nghĩ rằng không cần đăng ký nên phóng đại quá", ông Hà nói thêm vụ việc khiến ông "đau đầu, khổ sở từ hôm qua đến nay".

tiem vac xin nho ong ngoai 1
Giấy chứng nhận tiêm chủng tại Bệnh viện Hữu Nghị được chia sẻ trên MXH - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Hiện tại, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ được "nhờ vả" đăng ký phải giải trình, yêu cầu P.A. gỡ bài viết và hình ảnh trên Facebook, đồng thời phải xin lỗi công khai. Ngoài ra, bố của P.A. cũng đã gọi điện xin lỗi Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị. 

Cũng theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, ông Hà khẳng định số lượng vaccine AstraZeneca trước đó được phân bổ, bệnh viện đã tiêm hết. Theo đó, sau khi được Bộ Y tế chia vaccine Pfizer, bệnh viện tiếp tục triển khai tiêm cho những người thuộc nhóm ưu tiên theo Nghị quyết 21. 

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị nói: "Không có sự ưu tiên vaccine Pfizer, có loại nào chúng tôi tiêm loại đó. Cô gái vô tình đã gây hiểu nhầm trong cộng đồng". Song song đó, theo ông Hà, V.P.A. có thể đã quá phấn chấn dẫn đến khoe khoang trên mạng xã hội, gây phản cảm giữa tình hình dịch bệnh như hiện nay và ảnh hưởng nhiều người, trong đó có bệnh viện. 

tiem vac xin nho ong ngoai 2

Giám đốc BV Hữu Nghị lên tiếng vụ cô gái khoe tiêm vắc xin 'nhờ ông ngoại': Không có sự ưu tiên, có thể phấn chấn nên cô phóng đại - Ảnh 3

Bài đăng của cô gái đã được xóa khỏi MXH - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Trước đó, ngày 19/7, tài khoản V.P.A. đăng tải trên Facebook cá nhân, "khoe" được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer. Nhân vật này viết: "Dịch bệnh ngày càng đáng sợ, kể cả AstraZeneca cũng được, nhưng 2 vợ chồng cứ muốn chờ Pfizer đúng như mong đợi. Tối qua vừa đọc báo Hà Nội giãn cách, thì ông ngoại gọi điện mai tiêm luôn. Pfizer con nhé, mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành mũi 1, vậy là cũng có chút yên tâm giữa đại dịch ngày càng đáng sợ. Cảm ơn ông bà ngoại lúc nào cũng kịp thời lúc các con cần". Cô được nhiều người biết đến khi đoạt ngôi vị cao nhất tại Press Beauty 2016 - cuộc thi nhan sắc thường niên của Học viện Báo chí.

Hiện tại, cô gái này đã khóa trang Facebook cá nhân. Khi gõ tên cô ở ô tìm kiếm thì không thấy hiển thị, đường link trang cá nhân của gái xinh khi truy cập đều không tìm thấy nội dung. 

tiem vac xin nho ong ngoai 3
Hiện tại cô gái này đã khóa trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cô gái khoe tiêm vắc xin nhờ ông ngoại đang gây sự chú ý lớn trong cộng đồng mạng. Hiện nhiều cư dân mạng vẫn vào bình luận và đưa ra nhiều bình luận trên các diễn đàn mạng.

Bị 'tóm sống' cảnh chẹt xe em bé vào bánh ôtô, người phụ nữ còn trách ngược: 'Để trẻ con ra đường lao xe ầm ầm, mọi người đều nhìn thấy'

Bị 'tóm sống' cảnh chẹt xe em bé vào bánh ôtô, người phụ nữ còn trách ngược: 'Để trẻ con ra đường lao xe ầm ầm, mọi người đều nhìn thấy'

Sau khi đâm vào em bé và chạy thêm chục mét người phụ nữ này sau đó trù ẻo nạn nhân khiến dư luận bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái khoe tiêm vắc xin nhờ ông ngoại Hoa khôi báo chí Vũ Phương Anh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 27 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1