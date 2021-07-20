Giám đốc BV Hữu Nghị lên tiếng vụ cô gái khoe tiêm vắc xin 'nhờ ông ngoại': Không có sự ưu tiên, có thể phấn chấn nên cô phóng đại

Ngoài ra, chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà phủ nhận việc cô gái tiêm vaccine mà không cần đăng ký.

Cô gái trẻ tiêm vắc xin khoe được ưu tiên do ông ngoại đang gây xôn xao MXH. Mới đây, đại diện bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Theo Tổ Quốc, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và xác nhận 2 tờ giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của cô gái trên cùng chồng là giấy thật của bệnh viện.

Hiện tại, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ được "nhờ vả" đăng ký phải giải trình, yêu cầu P.A. gỡ bài viết và hình ảnh trên Facebook, đồng thời phải xin lỗi công khai. Ngoài ra, bố của P.A. cũng đã gọi điện xin lỗi Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị.

Như thông tin ông Hà cho biết, bố của cô V.P.A, hiện là giảng viên một học viện tại Hà Nội, thầy của một số bác sĩ trong bệnh viện, đã nhờ đăng ký cho vợ chồng cô tiêm vaccine Covid-19. P.A. là phóng viên, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên của Nghị quyết 21. "Người bố đăng ký giúp con và chồng. Cô ấy không biết, nghĩ rằng không cần đăng ký nên phóng đại quá", ông Hà nói thêm vụ việc khiến ông "đau đầu, khổ sở từ hôm qua đến nay".

Cũng theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, ông Hà khẳng định số lượng vaccine AstraZeneca trước đó được phân bổ, bệnh viện đã tiêm hết. Theo đó, sau khi được Bộ Y tế chia vaccine Pfizer, bệnh viện tiếp tục triển khai tiêm cho những người thuộc nhóm ưu tiên theo Nghị quyết 21.

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị nói: "Không có sự ưu tiên vaccine Pfizer, có loại nào chúng tôi tiêm loại đó. Cô gái vô tình đã gây hiểu nhầm trong cộng đồng". Song song đó, theo ông Hà, V.P.A. có thể đã quá phấn chấn dẫn đến khoe khoang trên mạng xã hội, gây phản cảm giữa tình hình dịch bệnh như hiện nay và ảnh hưởng nhiều người, trong đó có bệnh viện.

Bài đăng của cô gái đã được xóa khỏi MXH - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Trước đó, ngày 19/7, tài khoản V.P.A. đăng tải trên Facebook cá nhân, "khoe" được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer. Nhân vật này viết: "Dịch bệnh ngày càng đáng sợ, kể cả AstraZeneca cũng được, nhưng 2 vợ chồng cứ muốn chờ Pfizer đúng như mong đợi. Tối qua vừa đọc báo Hà Nội giãn cách, thì ông ngoại gọi điện mai tiêm luôn. Pfizer con nhé, mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành mũi 1, vậy là cũng có chút yên tâm giữa đại dịch ngày càng đáng sợ. Cảm ơn ông bà ngoại lúc nào cũng kịp thời lúc các con cần". Cô được nhiều người biết đến khi đoạt ngôi vị cao nhất tại Press Beauty 2016 - cuộc thi nhan sắc thường niên của Học viện Báo chí.



Hiện tại, cô gái này đã khóa trang Facebook cá nhân. Khi gõ tên cô ở ô tìm kiếm thì không thấy hiển thị, đường link trang cá nhân của gái xinh khi truy cập đều không tìm thấy nội dung.

Hiện tại cô gái này đã khóa trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cô gái khoe tiêm vắc xin nhờ ông ngoại đang gây sự chú ý lớn trong cộng đồng mạng. Hiện nhiều cư dân mạng vẫn vào bình luận và đưa ra nhiều bình luận trên các diễn đàn mạng.