Ngồi không mà muốn có ăn thì thường là những kẻ vô công rỗi nghề hai dắt xe dạo vòng vòng để trộm chó. Điều này khiến bao người khó chịu và lên án vì con chó là bạn thân của nhiều người. Thế nhưng, oái oăm thay cho kẻ ác, đôi khi bọn chúng phải lâm vào cảnh "dở khóc dở cười" khi gặp ngay các em chó thông minh.

Cụ thể, mới đây camera an ninh đã ghi lại cảnh hai tên cẩu tặc lượn xe vòng vòng với ý định trộm chó. Tuy nhiên có lẽ không coi ngày trước khi xuất phát nên hai tên trộm này gặp ngay một chú chó thông minh với màn rượt đuổi hài hước trong đêm tối. Trong lúc cẩu tặc vung dụng cụ bắt trộm thì chú chó đã chạy vòng vòng, chưa kể còn né những đòn hiểm của hai tên cẩu tặc khiến chúng lượn xe một hồi rồi lủi thẳng.