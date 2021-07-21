Chú chó khó nhằn 'quay mòng mòng' khiến 2 tên cẩu tặc lượn lờ 'tức chết' trong đêm thanh vắng

Xã hội 21/07/2021 16:28

Hiện tượng trộm chó từng gây bức xúc cho nhiều người tuy nhiên mới đây hai tên cẩu tặc đã bị một chú chó thông minh dắt đi vòng vòng khiến cả hai toát mồ hôi hột.

Ngồi không mà muốn có ăn thì thường là những kẻ vô công rỗi nghề hai dắt xe dạo vòng vòng để trộm chó. Điều này khiến bao người khó chịu và lên án vì con chó là bạn thân của nhiều người. Thế nhưng, oái oăm thay cho kẻ ác, đôi khi bọn chúng phải lâm vào cảnh "dở khóc dở cười" khi gặp ngay các em chó thông minh.

Cụ thể, mới đây camera an ninh đã ghi lại cảnh hai tên cẩu tặc lượn xe vòng vòng với ý định trộm chó. Tuy nhiên có lẽ không coi ngày trước khi xuất phát nên hai tên trộm này gặp ngay một chú chó thông minh với màn rượt đuổi hài hước trong đêm tối. Trong lúc cẩu tặc vung dụng cụ bắt trộm thì chú chó đã chạy vòng vòng, chưa kể còn né những đòn hiểm của hai tên cẩu tặc khiến chúng lượn xe một hồi rồi lủi thẳng.

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Hai tên trộm bị chú chó quay vòng vòng trong đêm tối 
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Chú chó khó nhằn 'quay mòng mòng' khiến 2 tên cẩu tặc lượn lờ 'tức chết' trong đêm thanh vắng - Ảnh 3Chú chó khó nhằn 'quay mòng mòng' khiến 2 tên cẩu tặc lượn lờ 'tức chết' trong đêm thanh vắng - Ảnh 4

Sau khi bắt hụt con mồi, chú chó co giò chạy thẳng khiến hai tên cẩu tặc tá hỏa rượt theo - Ảnh: Chụp từ clip

Sau clip trên nhiều người toát mồ hôi hột lo cho chú chó và kháo nhau rằng nên cẩn thận không để chó đi lang thang ngoài đường để tránh mất thú cưng sau bao năm chăm sóc. Một số người cũng lên án hai tên trộm này không lo làm ăn cứ lang thang làm việc xấu chắc chắn có ngày sẽ bị "sờ gáy".

Hiện tượng trộm chó xảy ra ở những khu vắng vẻ, đa số là miền quê. Sau khi lượn lờ quanh các khu vực nhắm con mồi kẻ xấu sẽ ra tay bắt trộm và đem bán để kiếm tiền phục vụ nhu cầu cá nhân khiến người dân vô cùng bức xúc. Đã có nhiều vụ trộm chó bị người dân bắt gặp và nhận hậu quả ngay sau đó tuy nhiên hiện tượng này lâu lâu vẫn tái diễn.

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Một vụ trộm chó bị đánh - Ảnh: VnExpress
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Những chú chó đáng thương sau khi bị trộm - Ảnh: Internet

Hiện tại clip trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều lời bình luận từ cư dân mạng.

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