Người đàn ông xé biên bản vi phạm và nói 'Đừng bao giờ gọi tôi làm từ thiện nữa' bị công an mời làm việc

Xã hội 25/07/2021 15:50

Người đàn ông xé biên bản vi phạm, lớn tiếng đáp trả trong khi lực lượng chức năng giải thích.

Theo Báo Giao Thông, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, Công an Quận đã phối hợp cùng UBND phường Xuân Khánh mời ông Hà Văn C.(SN 1973, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) lên làm việc vào tối ngày 24/7. Trong một đoạn clip được chia sẻ trên MXH, ông C. đã có hành vi xé biên bản vi phạm hành chính của vợ trước mặt tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (thuộc UBND phường Xuân Khánh).

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Khoảng 9h ngày 23/7 trước đó tại công viên Vincom Xuân Khánh, Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của UBND phường Xuân Khánh thực hiện công tác kiểm tra các trường hợp ra đường không lý do chính đáng và phát hiện bà T. (vợ ông C.) ra đường trong trường hợp không có lý do chính đáng, không mang theo các loại giấy tờ như: Thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu, bản cam kết của cơ quan, đơn vị công tác.

Sau khi tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thì bà T. cũng đã chấp nhận hành vi mình là sai quy định và đồng ý ký vào biên bản. Ngoài ra, bà T. cũng đã ký vào biên bản gửi tiền nộp phạt, giấy tờ cá nhân để bão lãnh việc thực hiện quyết định và nộp phạt với số tiền 2 triệu đồng.

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Sau khi tranh cãi với lực lượng chức năng, ông Cường xé tờ giấy biên bản - Ảnh: Chụp từ clip

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Sau đó, ông C. mang theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính của vợ đến gặp Tổ công tác tại địa điểm nói trên vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày. Khi ông C. thắc mắc thì ông Văn Hoài Thanh (Tổ trưởng tổ tuần tra) và ông Dương Thanh Phong (thành viên tổ tuần tra) đã giải thích việc bà T. đi ra đường không mang theo thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu là vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Song song đó, ông C. đã tranh cãi với ông Thanh và ông Phong đồng thời có hành vi xé biên bản vi phạm hành chính của vợ rồi lên xe bỏ đi. Ông C. quay lại sau đó khoảng 5 phút và giải thích rằng vợ ông đã đóng phạt rồi ra về.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên MXH, hình ảnh cho thấy người đàn ông này đã lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19: “Anh về nhắn với lại với Chủ tịch phường anh là đừng bao giờ kêu gọi tôi làm từ thiện nữa nghe chưa. 1 năm tôi cho 5-700 phần quà anh nói như vầy thì tôi nói thẳng với anh là Tết đừng bao giờ gọi điện thoại cho công ty tôi xin tiền làm từ thiện cho người dân nữa”.

Hiện tại đoạn clip người đàn ông xé biên bản vi phạm vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều bình luận từ cư dân mạng.

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