Người đàn ông xé biên bản vi phạm và nói 'Đừng bao giờ gọi tôi làm từ thiện nữa' bị công an mời làm việc

Theo Báo Giao Thông, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, Công an Quận đã phối hợp cùng UBND phường Xuân Khánh mời ông Hà Văn C.(SN 1973, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) lên làm việc vào tối ngày 24/7. Trong một đoạn clip được chia sẻ trên MXH, ông C. đã có hành vi xé biên bản vi phạm hành chính của vợ trước mặt tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (thuộc UBND phường Xuân Khánh).

Khoảng 9h ngày 23/7 trước đó tại công viên Vincom Xuân Khánh, Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của UBND phường Xuân Khánh thực hiện công tác kiểm tra các trường hợp ra đường không lý do chính đáng và phát hiện bà T. (vợ ông C.) ra đường trong trường hợp không có lý do chính đáng, không mang theo các loại giấy tờ như: Thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu, bản cam kết của cơ quan, đơn vị công tác.

Sau khi tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thì bà T. cũng đã chấp nhận hành vi mình là sai quy định và đồng ý ký vào biên bản. Ngoài ra, bà T. cũng đã ký vào biên bản gửi tiền nộp phạt, giấy tờ cá nhân để bão lãnh việc thực hiện quyết định và nộp phạt với số tiền 2 triệu đồng.