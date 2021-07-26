Dụ dỗ thiếu nữ 15 tuổi từ Hải Dương vào Đà Nẵng, gã đàn ông quay nhiều clip 'nóng' trong điện thoại

Khi kiểm tra điện thoại của thanh niên này, Công an còn phát hiện thêm nhiều đoạn clip nóng trong đó.

Theo Người Lao Động, vào ngày 26/7, Công an phường Nam Dương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay đang điều tra vụ việc Nguyễn Ngọc Huy (32 tuổi) có hành vi quan hệ tình dục với bạn gái chưa đủ 16 tuổi, thu giữ nhiều đoạn clip nóng của cả hai quay lại trong lúc quan hệ.

Ngày 24/7, Công an phường Nam Dương phát hiện Nguyễn Ngọc Huy dẫn nạn nhân về nhà tại đường Nguyễn Văn Linh nên lập tức kiểm tra và phát hiện vụ việc. Thông qua quá trình điều tra, người bị hại tên là N.T.N (15 tuổi, nhà ở tỉnh Hải Dương). Thông qua MXH, Ngọc Huy làm quen với cô gái trên rồi nhiều lần rủ N từ Hải Dương vào Đà Nẵng để gặp mặt nhau.

Đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Người Lao Động

Cô gái N. trốn gia đình vào Đà Nẵng vì tin lời của bạn trai, nhiều lần "mây mưa" với Huy. Song song đó, Công an còn phát hiện có nhiều đoạn clip "nóng" quay lại cảnh quan hệ tình dục giữa 2 người khi kiểm tra điện thoại của Huy.

Sau đó, xét thấy hành vi của Huy có dấu hiệu của tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", Công an phường Nam Dương đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng và các tài liệu liên quan cho Công an quận Hải Châu tiếp tục làm rõ hành vi.

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