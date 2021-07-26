Người đàn ông ốm yếu, quần áo lấm lem đi bộ 16 ngày từ Đắk Lắk về Bình Phước, ngủ vật vã ngoài đường hút 1,6 triệu lượt xem và hàng triệu giọt nước mắt

Xã hội 26/07/2021 08:20

Một người đàn ông đi bộ 16 ngày về quê đang gây chú ý và xúc động mạnh từ cư dân mạng, khi nhận hơn 7 triệu đồng tiền mọi người đóng góp giúp đỡ, anh đã bật khóc.

Chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, anh Nguyễn Văn Quỳnh, Trung úy Công an huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông cho hay, anh Trần Văn Khánh (SN 1987, ở thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) chính là người đàn ông trong clip đi bộ 16 ngày về quê chị gái đang gây chú ý trên MXH.

Được biết, anh Khánh đến TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và làm thuê tại một vườn rẫy. Đáng buồn thay do bị tai nạn gần 2 tháng trước nên anh nằm dưỡng bệnh và không thể làm việc. Vì muốn về nhà chị gái nhưng trong túi không còn tiền nên anh đã đi bộ gần 16 ngày để về TP. Đồng Xoài (Bình Phước).

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Anh đến thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'lấp) vào ngày 24/7 thì người dân có thăm hỏi và biết được hoàn cảnh khó khăn của anh. Sau đó, một nhóm Facebook có tên Đắk Rlấp 24h đã kêu gọi sự giúp đỡ và quyên góp được hơn 7 triệu đồng hỗ trợ cho anh trong lúc khó khăn để có tiền chi tiêu tiếp tục về quê chị ở Bình Phước. Ngoài ra anh còn được xét nghiệm COVID-19 để giữ an toàn cho sức khỏe.

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Người đàn ông ốm yếu, quần áo lấm lem đi bộ 16 ngày từ Đắk Lắk về Bình Phước, ngủ vật vã ngoài đường hút 1,6 triệu lượt xem và hàng triệu giọt nước mắt - Ảnh 4

Dáng vẻ tội nghiệp của người đàn ông trong clip - Ảnh: Chụp từ clip

Trong clip được dân mạng chia sẻ rộng rãi trên MXH về anh Khánh đã hút 1,6 triệu lượt xem và nhiều bình luận thông cảm. Xuất hiện trên clip, anh Khánh đã bật khóc xúc động: "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Từ đó đến giờ, em chưa bao giờ cầm số tiền lớn thế này luôn"

người đàn ông đi bộ 16 ngày về quê 5

Theo cán bộ công an Nguyễn Văn Quỳnh, anh Khánh đã được lực lượng chức năng giúp bắt xe để về nhà chị gái ở TP. Đồng Xoài (Bình Phước) vào chiều ngày 25/7.

Hiện tại đoạn clip về người đàn ông đi bộ 16 ngày về quê vẫn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

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Clip bạo hành đang gây xôn xao dư luận và những kẻ ác tâm trong clip đang nhận sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Ngay sau vụ việc, công an đã vào cuộc xác minh điều tra.

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