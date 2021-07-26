Theo Zing News, ngày 23/7, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thiếu nữ bị 3 cô gái chửi bới, đánh đập, làm nhục. Nạn nhân là V.T.H.T. (15 tuổi, quê Thanh Hóa) còn 3 cô gái hành hung T. là 3 đối tượng tuổi từ 14 đến 17, cùng ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Vụ hành hung thiếu nữ ở Thái Bình đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhóm đối tượng này đã ra tay tàn độc với cô gái tiếp viên Karaoke với hình thức đánh đập, cạo tóc, lấy dép vả vào người và còn lôi xềnh xệch trên đất.

Luật sư Cường cũng nói thêm vì nạn nhân chưa thành niên nên hành vi phạm pháp này rất nghiêm trọng: "Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe và danh dự nhân phẩm của người khác. Được biết, nạn nhân sinh năm 2006, là người chưa thành niên, thậm chí còn là trẻ em nên sự việc lại càng nghiêm trọng".

Nói về vụ việc này luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) cho hay trên VTC News rằng đây là vụ cố ý gây thương tích và làm nhục người khác có dấu hiệu tội phạm.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi của những kẻ đánh đập cũng như hậu quả xảy ra đối với nạn nhân để có hình thức xử lý phù hợp" - anh chia sẻ thêm.

Nạn nhân trong vụ việc hiện đang được chữa trị và giám định thương thích. Trường hợp có thương tích, kẻ đánh đập nạn nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trường hợp không có thương tích vẫn sẽ xử lý những người này về tội "Làm nhục người khác".

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi của nạn nhân và độ tuổi những kẻ gây án. Trường hợp những người này từ đủ 16 tuổi thì đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Đối với nạn nhân, nếu chưa đủ 16 tuổi thì được xác định là trẻ em và phạm tội với trẻ em, với người chưa thành niên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường còn thông tin thêm về việc làm rõ quán Karaoke sử dụng lao động trẻ em: "Cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ các tình tiết của vụ án, làm rõ hậu quả xảy ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp thương tích của nạn nhân dưới 11% nhưng hành vi được xác định có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi thì vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ nghề nghiệp, hoạt động kinh doanh karaoke của những người liên quan và nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Làm rõ việc sử dụng lao động là trẻ em vào các hoạt động nhạy cảm và mối quan hệ giữa nạn nhân và những kẻ gây án để có những giải pháp phòng ngừa những vụ việc tương tự".

Trước đó, cũng theo VTC News, nạn nhân trong vụ bạo hành trên sinh năm 2006, quê ở Thanh Hóa, ra Hải Phòng tìm việc làm trong các quán karaoke. Sau khi Hải Phòng dừng kinh doanh karaoke thì cô gái về thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà (Thái Bình) làm trong một quán karaoke khác.

Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, thiếu nữ đang ngồi uống hộp sữa thì bị một nhóm người lao vào kéo xềnh xệch trên nền nhà rồi đánh đấm túi bụi khiến nạn nhân xịt máu mũi. Đáng nói hơn nhóm người này còn dùng dao lam cạo tóc bé gái. Ngoài ra còn dùng dép vả nạn nhân, lấy giẻ bịt miệng em để máu không chảy ra ngoài. Không chỉ vậy, thiếu nữ còn bị những kẻ xấu bắt tự cởi hết quần áo và bắt đứng để chụp ảnh, quay clip. Sau đó, nhóm này lấy gáo nước cho nạn nhân rửa mặt, rửa người.

Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.