Tình tiết bất ngờ vụ người phụ nữ bị quăng đồ khỏi nhà trọ, con trai ông chủ lên tiếng 'cặn kẽ'

Vụ chủ nhà trọ đuổi khách thuê đang được cư dân mạng share rầm rộ thế nhưng mới đây chính con ông chủ nhà đã lên tiếng khiến dân mạng té ngửa về lịch sử thuê trọ của người phụ nữ.

Vụ chủ đuổi khách trọ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM đang được dân mạng chú ý. Bên cạnh việc đưa ra nhiều bình luận trái chiều thì mấy ai hiểu phía sau đó cũng có "ẩn tình" và cái khó của chủ cho thuê trọ.

Cụ thể, con trai người chủ trọ tên Nguyễn Văn Trường trong clip đã lên tiếng trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng sự việc trong đoạn clip không giống như nhiều người trên mạng xã hội chia sẻ. Ngoài ra, nhân vật thuê trọ trong clip đã thuê 4,5 tháng ở nhà bố mẹ anh nhưng lười lao động, chây ì không đóng tiền.

Vụ việc gây xôn xao MXH trước đó

Anh Trường giải thích: "Chị này đã ở trọ nhà mình 4,5 tháng nhưng chây ì không đi làm, không đóng tiền trọ. Bố mẹ mình có thương tình cho ở nhưng mà nhiều lần giục giã không đóng nên bố mình mới tức và có hành động như vậy".

Chưa kể người quay clip cũng đã lên tiếng xin lỗi gia đình anh sau vụ việc.

Con trai chủ nhà trọ còn nói thêm rằng người phụ nữ này cũng từng thuê nhà gần đó nhưng chẳng hề đóng tiền. "Hiện nay chị này đã dọn đi và ở một nhà trọ gần đấy, bạn quay đoạn clip này đăng lên TikTok vẫn đang ở khu trọ nhà mình và đã xuống xin lỗi bố mẹ mình". Anh Trường nói thêm.

Trước đó, một người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ, được cho là chủ trọ, đang đứng trước cửa phòng trọ thẳng tay vứt hết quần áo của người phụ nữ trong phòng ra ngoài. Sau đó khách thuê trọ khóc lóc, van xin: "Giờ em biết đi đâu bây giờ, tội nghiệp cho em" và cố gắng giữ lại một số quần áo, đồ đạc trong phòng. Trong lúc người phụ nữ cầu xin, người đàn ông dứt khoát: "Khóc… khóc cái gì" rồi bỏ đi.

Hiện tại sự việc vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều bình luận trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-bat-ngo-vu-nguoi-phu-nu-bi-quang-do-khoi-nha-tro-con-trai-ong-chu-len-tieng-can-ke-414358.html