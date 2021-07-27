Những bữa tiệc thác loạn tại đây đáng giá ngàn đô và luôn có gái bán hoa, đủ thể loại ăn chơi cho khách nghỉ dưỡng.

Ban tổ chức kỳ nghỉ trên "đảo sex" đã từng linh hoạt chuyển một lịch trình sang một hòn đảo ngoài khơi Caribbean sau khi thấy dư luận dậy sóng trước loạt thông tin quảng cáo về kỳ nghỉ này tại Colombia trước đó. Kỳ nghỉ thác loạn này kéo dài bốn ngày, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với rượu, thuốc không giới hạn. Bạn phải bỏ ra gần 6.000 USD để sở hữu tấm vé vàng nếu muốn tham gia kỳ nghỉ này.

Phóng viên Sun đã từng bí mật tiếp cận một vị khách có mặt trong cuộc phiêu lưu thác loạn gây tranh cãi trên MXH. Một ông bố hai con tên Ryan là nha sĩ tại New York, Mỹ cũng đã tình cờ thấy quảng cáo về hành trình này trên một tờ báo và quyết định lên đường khi vợ đi công tác. Khách đi du thuyền sang trọng ra đảo tư nhân và sẽ ở khách sạn 5 sao - Ảnh: New York Post Buổi tiệc thác loạn này bao gồm 30 vị khách sẽ lên du thuyền với 60 cô gái bán hoa và di chuyển tới một hòn đảo nhiệt đới tư nhân. Cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng và luôn có sẵn chất kích thích. Những tay khách trong các buổi tiệc đa số tuổi từ 25-50, họ là người thành đạt, có cả bác sĩ và luật sư.

Ryan từng chia sẻ: "Có vài chàng trai trí thức từ Thung lũng Silicon, họ chưa từng làm chuyện này trước đó nên rất lo lắng khi bắt đầu. Tôi gặp hai người đàn ông Anh, một doanh nhân và một luật sư. Khách khứa là người Canada, Australia và rất nhiều người Mỹ". Anh cũng cho biết thêm: "Đó là điều điên rồ nhất tôi từng làm trong đời". Ngoài ra Ryan còn chia sẻ khách di du thuyền sang trọng lên đảo và sẽ tới khách sạn 5 sao. Các hoạt động giải trí khác gồm nhảy salsa, nhào lộn từ du thuyền, một đêm tiệc disco. Câu chuyện của Ryan từng gây chú ý trên Fox và thu về 3.000 bình luận. Hình ảnh quá nhạy cảm trong video giới thiệu về kỳ nghỉ ăn chơi, thác loạn - Ảnh: News Đa số đều chỉ trích anh chàng này phung phí, ném tiền qua cửa số. Có người còn bình luận: "6.000 USD này sẽ kéo theo 100.000 USD để ly dị và chữa HIV". Riêng một tài khoản khác thì góp ý: "Tôi là một người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân và sẽ không bao giờ nghĩ đến thứ gì thế này. Thật ghê tởm. Bao nhiêu bà vợ sẽ phải chịu hậu quả từ những cuộc ăn chơi của các ông chồng thế này?".

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