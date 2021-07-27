Sự thật về đảo 'sex' có 1-0-2 trên thế giới: Tiệc thác loạn ròng rã 4 ngày, hàng chục chân dài phục tùng các quý ông tri thức

Thế giới 27/07/2021 09:24

Những bữa tiệc thác loạn tại đây đáng giá ngàn đô và luôn có gái bán hoa, đủ thể loại ăn chơi cho khách nghỉ dưỡng.

Ban tổ chức kỳ nghỉ trên "đảo sex" đã từng linh hoạt chuyển một lịch trình sang một hòn đảo ngoài khơi Caribbean sau khi thấy dư luận dậy sóng trước loạt thông tin quảng cáo về kỳ nghỉ này tại Colombia trước đó.

Kỳ nghỉ thác loạn này kéo dài bốn ngày, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với rượu, thuốc không giới hạn. Bạn phải bỏ ra gần 6.000 USD để sở hữu tấm vé vàng nếu muốn tham gia kỳ nghỉ này.

Phóng viên Sun đã từng bí mật tiếp cận một vị khách có mặt trong cuộc phiêu lưu thác loạn gây tranh cãi trên MXH. Một ông bố hai con tên Ryan là nha sĩ tại New York, Mỹ cũng đã tình cờ thấy quảng cáo về hành trình này trên một tờ báo và quyết định lên đường khi vợ đi công tác.

thac loan 1
Khách đi du thuyền sang trọng ra đảo tư nhân và sẽ ở khách sạn 5 sao - Ảnh: New York Post

Buổi tiệc thác loạn này bao gồm 30 vị khách sẽ lên du thuyền với 60 cô gái bán hoa và di chuyển tới một hòn đảo nhiệt đới tư nhân. Cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng và luôn có sẵn chất kích thích. Những tay khách trong các buổi tiệc đa số tuổi từ 25-50, họ là người thành đạt, có cả bác sĩ và luật sư.

Ryan từng chia sẻ: "Có vài chàng trai trí thức từ Thung lũng Silicon, họ chưa từng làm chuyện này trước đó nên rất lo lắng khi bắt đầu. Tôi gặp hai người đàn ông Anh, một doanh nhân và một luật sư. Khách khứa là người Canada, Australia và rất nhiều người Mỹ". Anh cũng cho biết thêm: "Đó là điều điên rồ nhất tôi từng làm trong đời".

Ngoài ra Ryan còn chia sẻ khách di du thuyền sang trọng lên đảo và sẽ tới khách sạn 5 sao. Các hoạt động giải trí khác gồm nhảy salsa, nhào lộn từ du thuyền, một đêm tiệc disco. Câu chuyện của Ryan từng gây chú ý trên Fox và thu về 3.000 bình luận.

thac loan 2
Hình ảnh quá nhạy cảm trong video giới thiệu về kỳ nghỉ ăn chơi, thác loạn - Ảnh: News

Đa số đều chỉ trích anh chàng này phung phí, ném tiền qua cửa số. Có người còn bình luận: "6.000 USD này sẽ kéo theo 100.000 USD để ly dị và chữa HIV".

Riêng một tài khoản khác thì góp ý: "Tôi là một người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân và sẽ không bao giờ nghĩ đến thứ gì thế này. Thật ghê tởm. Bao nhiêu bà vợ sẽ phải chịu hậu quả từ những cuộc ăn chơi của các ông chồng thế này?".

SỐC: Người phụ nữ bị chồng 'thú tính' tạt axit nát mặt, ép bán dâm, rủ 2 bạn nhậu thay nhau cưỡng hiếp rồi vứt xác ra bãi rác

SỐC: Người phụ nữ bị chồng 'thú tính' tạt axit nát mặt, ép bán dâm, rủ 2 bạn nhậu thay nhau cưỡng hiếp rồi vứt xác ra bãi rác

Người chồng độc ác còn bắt vợ bán dâm, tra tấn và rủ bạn nhậu cưỡng, trước khi chết bị tạt axit vào mặt khiến cô trải qua cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Xem thêm
Từ khóa:   tiệc thác loạn tiệc sex ăn chơi thác loạn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 50 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 50 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích