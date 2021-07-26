'Rò rỉ' cảnh nữ võ sĩ bị lột đồ lộ vòng 1 khủng nghi ở Olympic Tokyo 2020, sự thật 'té ngửa' bị dân mạng phát hiện

Hai nhân vật trong clip này đang thi đấu ở một giải khác chứ không phải giải đấu diễn ra tại Olympic Tokyo 2020.

Một số sự trùng hợp có thể dẫn đến những tình huống hiểu lầm oái ăm. Như sự kiện Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra hoành tráng dù dịch COVID-19 vẫn âm ỉ khắp nơi. Một số hình ảnh thi đấu của các VĐV cũng được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Tuy nhiên cũng có vài hình ảnh bị nhầm lẫn như cảnh một nữ võ sĩ bị đối thủ lột đồ lộ vòng một khủng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ rằng nó xảy ra trong một trận đấu Judo ở Olympic Tokyo 2020.

Dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra hình ảnh và đoạn clip được ghi lại tại giải Jiu-Jitsu Brazil 2019 trong trận đấu giữa hai võ sĩ Mayssa Bastos và Serena Gabrielli được diễn ra trước đó. Các môn võ Karate, Taekwondo hay Judo được Olympic công nhận là môn thi đấu chính thống tuy nhiên Jiu-Jitsu thì vẫn chưa được chấp nhận.

Trong clip, Mayssa Bastos lẫn Serena Gabrielli vật nhau vô cùng quyết liệt và căng thẳng, cả hai đều muốn giành phần thắng về mình. Trong một tình huống lợi thế hơn, Gabrielli nắm áo Mayssa Bastos khiến đối thủ lộ phần áo lót thể thao bên trong, vòng một của Mayssa Bastos lúc đó cũng sắp bị "lộ" khiến người xem ai nấy đều "đỏ mặt". Mayssa Bastos đã cố kéo áo lên nhưng bị Gabrielli chặn lại. Trọng tài lúc này cũng không có sự can thiệp nào dù Mayssa Bastos đã hướng ánh mắt tỏ vẻ cầu cứu. Phần thắng năm ấy thuộc về Mayssa Bastos vì cô "lì đòn" và có kỹ năng tốt hơn.

Jiu-Jitsu hay còn gọi là Nhu thuật Brazil (Nhu thuật Ba Tây) là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-ri-canh-nu-vo-si-bi-lot-do-lo-vong-1-khung-nghi-o-olympic-tokyo-2020-su-that-te-ngua-bi-dan-mang-phat-hien-414183.html