'Rò rỉ' cảnh nữ võ sĩ bị lột đồ lộ vòng 1 khủng nghi ở Olympic Tokyo 2020, sự thật 'té ngửa' bị dân mạng phát hiện

Thế giới 26/07/2021 09:44

Hai nhân vật trong clip này đang thi đấu ở một giải khác chứ không phải giải đấu diễn ra tại Olympic Tokyo 2020.

Một số sự trùng hợp có thể dẫn đến những tình huống hiểu lầm oái ăm. Như sự kiện Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra hoành tráng dù dịch COVID-19 vẫn âm ỉ khắp nơi. Một số hình ảnh thi đấu của các VĐV cũng được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Tuy nhiên cũng có vài hình ảnh bị nhầm lẫn như cảnh một nữ võ sĩ bị đối thủ lột đồ lộ vòng một khủng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ rằng nó xảy ra trong một trận đấu Judo ở Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo 2020 1Olympic Tokyo 2020 2

Dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra hình ảnh và đoạn clip được ghi lại tại giải Jiu-Jitsu Brazil 2019 trong trận đấu giữa hai võ sĩ Mayssa Bastos và Serena Gabrielli được diễn ra trước đó. Các môn võ Karate, Taekwondo hay Judo được Olympic công nhận là môn thi đấu chính thống tuy nhiên Jiu-Jitsu thì vẫn chưa được chấp nhận.

Olympic Tokyo 2020 3

Trong clip, Mayssa Bastos lẫn Serena Gabrielli vật nhau vô cùng quyết liệt và căng thẳng, cả hai đều muốn giành phần thắng về mình. Trong một tình huống lợi thế hơn, Gabrielli nắm áo Mayssa Bastos khiến đối thủ lộ phần áo lót thể thao bên trong, vòng một của Mayssa Bastos lúc đó cũng sắp bị "lộ" khiến người xem ai nấy đều "đỏ mặt". Mayssa Bastos đã cố kéo áo lên nhưng bị Gabrielli chặn lại. Trọng tài lúc này cũng không có sự can thiệp nào dù Mayssa Bastos đã hướng ánh mắt tỏ vẻ cầu cứu. Phần thắng năm ấy thuộc về Mayssa Bastos vì cô "lì đòn" và có kỹ năng tốt hơn.

Olympic Tokyo 2020 4

Jiu-Jitsu hay còn gọi là Nhu thuật Brazil (Nhu thuật Ba Tây) là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài. 

Kinh hoàng: Con gái kết hôn với người không cùng đẳng cấp, người bố cắt cổ con gái ngay trước mặt vợ

Kinh hoàng: Con gái kết hôn với người không cùng đẳng cấp, người bố cắt cổ con gái ngay trước mặt vợ

Người vợ đã ngất xỉu khi tận mắt chứng kiến người chồng ra tay giết hại cô con gái đang mang thai của hai người.

Xem thêm
Từ khóa:   lộ hàng lộ ngực vận động viên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 49 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích