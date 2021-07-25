Bé gái 8 tuổi bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành đến chết: Bị bỏ đói, đánh đập và ăn chất thải của chính mình

Thế giới 25/07/2021 19:35

Suốt 3 năm trời, bé gái này luôn bị cha dượng và mẹ ruột nghĩ ra đủ cách để trừng phạt và hành hạ, đến khi chết đi, cô bé cũng phải co ro vì lạnh buốt.

Tòa án thành phố Incheon, Hàn Quốc đã kết án 30 năm tù giam cho 2 bị cáo cũng là vợ chồng là A (28 tuổi) và B (27 tuổi) vì đã phạm tội lạm dụng trẻ em và giết người theo Đạo luật Phúc lợi Trẻ em vào ngày 22/7 vừa qua. Được biết đây là mức án mà 2 bị cáo đã phải chịu sau khi hành hạ dã man dẫn đến cái chết cho con gái riêng của A là bé C mới chỉ 8 tuổi khi qua đời vào tháng 3 vừa qua.

Theo kết quả điều tra, bé C khi chết chỉ nặng có 12kg và cao 110cm, nguyên nhân cái chết là suy nhược. Ngoài ra, các hành vi phạm tội mà 2 bị báo đã gây ra đều được công khai trong phiên tòa xét xử, gây ra nhiều ồn ào trong dư luận, nhiều người chỉ trích cặp vợ chồng và xót xa cho cái chết của C.

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Cha dượng và mẹ ruột của C đã hành hạ cô bé không ngớt tay - Ảnh: YONHAP NEWS

Theo tài liệu được Tòa án Incheon công bố, C và anh trai lớn hơn 1 tuổi là D sống cùng mẹ và bố dượng sau khi 2 người này kết hôn với nhau. Trước đó, C và D sống tại một cơ sở chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở Suwon, tỉnh Gyeonggi do thời gian đó mẹ của bọn trẻ là A đang gặp khó khăn về tài chính. A và B nhanh chóng kết hôn vào tháng 7/2017 và đón 2 con riêng của A về sống cùng từ tháng 1/2018.

Trước khi đón 2 con trở về, A và B còn cam kết với cơ sở này sẽ chăm sóc cho 2 đứa trẻ thật tốt. Nhưng tai họa lại đến sớm hơn nhiều. Bé C một đêm nọ vì quá đói nên đã lén lấy chân giò trong tủ lạnh về phòng ăn nhưng bị bố dượng và mẹ phát hiện nên đã bị phát đứng úp mặt vào tường và giơ 2 tay cao lên suốt 1 giờ đồng hồ. Ít lâu sau, vào tháng 2/2018, C còn bị phạt squat trong vòng 1 tiếng vì đã phạm lỗi khi đi vệ sinh.

Từ những hình phạt ban đầu đó, C từ từ bị bố dượng và mẹ mình sử dụng bạo lực để hành hạ. Không ít lần, A kéo con gái mình vào nhà tắm để đánh đập nhưng B chỉ làm ngơ, cũng nhiều lần B đánh C vào đầu, mong và lòng bàn chân đến chảy máu mà A cũng xem như không có chuyện gì và không hề có ý ngăn cản.

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Suốt 3 năm sống cùng mẹ ruột và cha dượng, C bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói đến kiệt quệ - Ảnh: MBN

Ngoài đánh đập, A và B còn thường hay hành hạ C bằng những cách khác nhau. Có khi, chỉ vì 1 lời nói dối, C đã bị đánh bầm dập rồi đi ngủ với 1 bên tay bị trói. C còn thường xuyên bị bỏ đói, 1-2 không ăn gì là chuyện hay xảy ra hoặc nếu được ăn cơm thì cũng không có thức ăn để ăn kèm.

Tệ hơn, A và B còn bắt con gái phải ăn phân lấy lên từ bồn cầu vì cô bé đã mắc lỗi khi đi đại tiện. Không những vậy, C còn từng bị A và B ép uống nước tiểu bằng ống hút và quay clip lại để cảnh cáo. Sau đó, C còn bị phạt phải giữ nguyên tư thế chống hai tay xuống đất, chổng mông lên cao trong 6 tiếng tiếp theo. C còn nhiều lần bị phạt phải ngậm quần lót dính phân của mình trong 1 giờ đồng hồ.

Ngày C tử vong, cô bé đã 2 ngày không được cho ăn bất cứ thứ gì. Hôm đó, C vì tiểu ra sàn nhà đã bị mẹ là A lôi vào phòng tắm, cởi hết đồ và xối nước lạnh trong vòng 30 phút liên tục. Sau đó, C bị A bỏ mặc trong phòng tắm, không lau khô người, cũng không mặc quần áo giúp. Sau đó, B có nhìn thấy C không còn cử động nữa nhưng vẫn bình thản ra phòng khách chơi điện tử.

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Bé C ra đi trong sự lạnh buốt và vô cảm của mẹ và cha dượng - Ảnh: NEWSIS

Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể C đầy các vết bầm tím và sẹo do thời gian dài bị hành hạ, C cũng chỉ cao 110cm và nặng 13kg tức là kém hẳn 1 nửa so với các bạn cùng trang lứa. Ngoài ra, C còn bị suy nhược đến mức chỉ còn da bọc xương, dưới da không có một chút mỡ nào, dạ dày cũng không còn thức ăn, suy ra C đã bị bỏ đói trong 1 thời gian dài.

A và B sau khi bị bắt đã khai nhận mình đã bạo hành và lạm dụng C tổng cộng 35 lần trong 3 năm chung sống. Ngoài ra, A còn phủ nhận việc mình tắm cho con gái bằng nước lạnh và một mực đã lau khô người cho con gái, A và B thừa nhận mình đã hành hạ C nhưng chưa hề có ý định giết người tại phiên tòa xét xử.

Tuy vậy, lời khai của 2 bị cáo lại trái ngược với những gì con trai là D nói. D đã khẳng định vào ngày C qua đời, mình vừa đi học về thì đã nghe tiếng em gái mình bị đánh và té ngã: "Em gái cháu run rẩy cúi gập người trong nhà tắm vì không được mẹ lau khô người".

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Mẹ ruột và cha dượng của C đối mặt với án phạt 30 năm tù giam - Ảnh: YONHAP NEWS

Không những vậy, D vẫn còn nhớ rất rõ các vết sẹo ở mông và bàn chân của C đang chảy máu khi cô bé nằm co ro trong phòng tắm. Chi tiết này lại trùng khớp hoàn hảo với các bức ảnh chụp lại vết thương của nạn nhân mà 2 bị cáo vẫn còn lưu trong điện thoại. Thẩm phán tin rằng nếu như không tận mắt chứng kiến mọi chuyện thì bé D khó có thể miêu tả chi tiết đến vậy.

Kết thúc phiên tòa, cả 2 hung thủ phải đối mặt với mức án là 30 năm tù cho mỗi người. Mức án này cũng chính là mức án mà bên công tố đưa ra để trừng phạt cho tội lỗi của cả 2. Vụ án này hiện nay vẫn còn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc bởi vì nỗi đau mà C đã phải chịu khi chỉ mới 8 tuổi là quá lớn, không thể nào tha thứ ho 2 hung thủ được dù cho chúng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật.

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