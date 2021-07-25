Cụ thể, tại khu Taman Medan, thuộc bang Selangor, Malaysia, cô Mayang Sari, người Indonesia đã được một người phụ nữ tên là Rosdiana Abdul Rahim, 33 tuổi thuê làm người giúp việc từ ngày 29/9/2017 đến ngày 12/12/2017. Trong khoảng thời gian này, Cô Mayang đã làm việc không ngừng nghỉ và bị đối xử vô cùng tệ bạc.

Theo trang The Straits Time, tại Malaysia, một người phụ nữ vừa bị kết án vì đã lạm dụng và hành hạ người giúp việc của nhà mình trong một thời gian dài, gây ra cho nạn nhân sự tổn thất nặng nề về cả sức khỏe và tinh thần. Vụ việc đang gây phẫn nộ to lớn trong quần chúng dân cư tại đất nước này.

Tại phiên tòa xét xử, phó Công tố viên Angela Ang đã công bố một bản tường trình kể về những vất vả mà Mayang đã phải chịu đựng trong thời gian làm việc tại đây. Qua đó, cô đã bị suy nhược nặng nề về thể chất cũng như tinh thần khi phải làm việc cả ngày lẫn đêm mà không được nghỉ ngơi đúng nghĩa, luôn bị các thành viên trong gia đình Rosdiana theo dõi từng nhất cử nhất động và chưa từng có một ngày nghỉ trong suốt thời gian qua. Không những vậy, Mayang còn bị hành hạ với nhiều cách thức khác nhau.

Trong khi những người giúp việc khác chỉ phải làm việc theo một số giờ cụ thể hằng ngày theo đã thỏa thuận với chủ nhà thì Mayang đã phải làm quần quật suốt 24 giờ cho gia đình Rosdiana. Ban ngày, cô phải chăm lo cho 2 đứa con của Rosdiana tại nhà mẹ của bà chủ, đêm về cô lại phải trở về nhà của Rosdiana để làm việc nhà và không được nghỉ ngơi. Vì phải làm việc nhà liên tục, chưa bao giờ Mayang có một giấc ngủ trọn vẹn.

Vào tháng 11/2017, bà chủ Rosdiana đã ép Mayang phải tắm ngay trước sự theo dõi của mình vì cơ thể và khăn tắm của cô quá "nặng mùi". Cụ thể, Rosdiana đã kéo Mayang vào phòng tắm và bắt cô phải tắm trước sự theo dõi của mình. Không những vậy, Mayang còn bị ép phải thay đồ tại phòng ngủ lớn, nơi có nhiều cửa sổ nên bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy cơ thể cô. Tuy nhiên cô không thể phản kháng vì Rosdiana đã đe dọa sẽ làm hại gia đình cô.

Vào tháng 12 cùng năm, bà chủ Rosdiana đã khiến cô đau đớn vô cùng vì đổ cả hộp phấn rôm lên mặt cô một cách tàn nhẫn. Sau đó, Rosdiana còn không quên hù dọa sẽ không để cho cô gặp lại gia mình khi trở về quê hương Indonesia nữa.

Mayang đã bị đối xử thậm tệ trong khoảng thời gian làm việc tại nhà của Rosdiana - Ảnh minh họa: internet

Cũng trong khoảng thời gian này, Rosdiana đã xé toạc chiếc áo của Mayang ra và véo mạnh vào ngực phải của cô, sau đó còn đá mạnh vào bộ phận sinh dục của cô đến 2 lần khiến cô chịu đau đớn tột cùng và để lại một vết sẹo tâm lý to lớn trong cô. Một lần khác, Rosdiana trông thấy Mayang đang lấy quần áo trong tủ để thay thì bà ta đã đập mạnh cánh cử vào tay cô gây ra một chấn thương không hề nhẹ.

Ngày 12/12/2021, chồng của Rosdiana đã đã đưa trả Mayang về cho công ty mối giới việc làm, nhân cơ hội này, Mayang đã khiếu nại Rosdiana vì đã bạo hành và làm nhục mình trong suốt thời gian cô làm việc tại nhà bà ta.

Đến ngày 8/7/2021, với 6 tội danh được đưa ra, Rosdiana đã bị luận tội. Qua đó, tòa án đã cáo buộc Rosdiana ngược đãi, cố ý gây thương tích, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của Mayang nhiều lần trong suốt thời gian nạn nhân làm việc tại nhà của bà ta. Cụ thể án phát mà Rosdiana phải chịu sẽ được kết luận tại phiên tòa ngày 1/8 tới đây.

Theo các ý kiến của cố vấn luật pháp trên truyền thông địa phương, Rosdiana Abdul Rahim sẽ bị phạt ít nhất là 7.500 USD hoặc phải ngồi thù từ 1,5 năm đến 3 năm hoặc cả 2 cho những gì mình đã gây ra.