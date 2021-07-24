Mải mê 'ân ái' trên bãi biển như chốn không người, đôi trẻ ngay lập tức bị 'thần dép' xử phạt đến mức đi không vững

Thế giới 24/07/2021 07:30

Dù cho có nhiều người nhắc nhở, cặp đôi này vẫn ngang nhiên "làm chuyện ấy" tại bờ biển đông người. Chỉ tới khi một người qua đường cầm dép đuổi đánh, bọn họ mới chịu dừng lại.

Theo tin tức từ The Sun, một đôi tình nhân người Ba Lan sau khi ngang nhiên làm "chuyện người lớn" trên bãi biển đông đúc đã bị người dân ra sức đuổi đánh và bị cảnh sát xử lý vì hành vi trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh.

Được biết, sự việc kinh khủng này đã xảy ra tại một bãi biển thuộc thị trấn ven biển Mielno, hạt Koszalin, tỉnh Pomeranian Voivodeship, phía tây bắc Ba Lan. Toàn bộ cảnh tượng 2 nhân vật chính bị đuổi đánh cũng đã bị ghi lại toàn bộ và đăng lên mạng.

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Sự việc kinh khủng này đã xảy ra tại một bãi biển Ba Lan - Ảnh: The Sun

Trong đoạn clip do nhân chứng ghi lại bằng điện thoại, một đôi nam nữ đang khỏa thân phần dưới và vui vẻ nhau. Điều đáng nói, thời điểm diễn ra sự việc là ban ngày và có rất nhiều người có mặt tại đó bao gồm cả trẻ em. Tuy nhiên, cặp đôi kia không hề để tâm đến bất kỳ điều gì mà xem nơi đây như nhà mình, thản nhiên thực hiện hành vi 18+ vô cùng phản cảm và nhức mắt.

Vì hành động tình dục lố bịch của cặp đôi này, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu 2 người này lặp tức dừng lại và những lời cảnh cáo khác. Nhưng, cặp đôi lại không hề tỏ ra nao núng một chút nào mà vẫn tiếp tục hành sự.

Tuy vậy, cũng có những người khác "nhức mắt" và quyết không để yên cho đôi trẻ đang quá vô tư này. Trong lúc 2 người này vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, 1 nhóm người đã tiến đến và kéo tên đàn ông ra khỏi người phụ nữ kia. Chưa để cặp đôi định thần và đứng dậy, nhóm người này đã rút dép và đánh liên tục lên cơ thể đang trần trụi của người đàn ông để trút giận.

Vì sự việc quá đột ngột, người đàn ông sau khi đứng dậy chỉ có thể bước đi loạng choạng trong khi vẫn chưa kịp mặc quần vào. Người phụ nữ cũng theo anh ta đi mất.

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Người đàn ông đã bị bắt về đồn công an - Ảnh: The Sun

Chỉ ít phút sau, cảnh sát cầu thị trấn Mielno đã nhanh chóng nắm bắt được sự việc và tạm giam người đàn ông kia. Rất có thể, anh ta sẽ phải đối diện với án phạt vì thể hiện hành vi tình dục ở nơi công cộng. Còn người phụ nữ đi cùng vẫn chưa được xác nhận danh tính. Người đã rút dép đánh bôm bốp vào người đàn ông kia cũng có thể sẽ bị phạt vì hành vi tấn công người khác.

Sau khi được lan truyền mạnh mẽ trên internet, đoạn clip đã thu hút nhiều sự quan tâm, nhiều người tỏ ra phẫn nộ bởi hành vi của cặp đôi này.

"Tôi không thể tin nổi là họ dám quan hệ tình dục trên bãi biển giữa ban ngày, trước mặt nhiều người, trong đó có cả trẻ em", một người bình luận.

Được biết, hiện tại Ba lan đang nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh gần 1 nửa dân số nước này đã hoàn thành việc tiêm chủng. Cũng chính vì thế, có những chuyện đáng xấu hổ như trên đôi khi sẽ xảy ra.

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Từ khóa:   quan hệ nơi công cộng Covid-19 ở Ba Lan vaccine Covid-19

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