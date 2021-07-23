Cụ ông đột ngột qua đời khi mới vào viện dưỡng lão, người con 'chết đứng' khi chứng kiến cảnh cha bị trói chặt, bạo hành qua camera

Thế giới 23/07/2021 11:14

Vì nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan tới viện dưỡng lão, người đàn ông đã yêu cầu trích xuất camera giám sát. Sự thật phơi bày trước mắt, anh ta đã "đứng không vững" khi chứng kiến.

Theo trang Sina, mới đây, tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã xảy ra một vụ việc khiến ai nấy đều bàng hoàng. Một cụ ông sống trong viện dưỡng lão đã chết một cách đột ngột và nguyên nhân bị nghi ngờ là do bị nhân viên chăm sóc bạo hành.

Trước đó, vì khó khăn trong hoạt động di chuyển nên cụ Li đã được gia đình đưa tới viện dưỡng lão này để được các nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp hỗ trợ. Ai ngờ đâu, chỉ mới 7 tuần, gia đình nhận được tin tức gây sốc rằng cụ Li đã qua đời vì tuổi già.

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Cụ Li đã qua đời trong viện dững lão một cách khá đột ngột - Ảnh: Sina

Đối diện với lý do này, gia đình cụ Li không thể nào tin được vì theo đó, chỉ mới 2 ngày trước khi ông qua đời, cụ Li còn tham gia các hoạt động thể thao được và còn rất khỏe mạnh.

"Họ nhắn tin cho tôi vào sáng sớm để thông báo cha tôi đã qua đời. Tôi đã thực sự bị sốc bởi chỉ vài ngày trước đó, họ còn để bố tôi tham gia vào một vài hoạt động. Lúc đó, ông trông còn khỏe mạnh", con trai của cụ Li cho hay.

Vì thấy cái chết của cha mình có quá nhiều uẩn khuất, con trai của cụ Li đã tự mình tới viện dưỡng lão này để kiểm tra camera an ninh. Khi tận mắt chứng kiến những cảnh quay lại trong phòng của cha mình, anh sửng sốt đến đứng không vững.

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Camera giám sát đã quay lại toàn bộ những lần ông Li bị nhân viên chăm sóc bạo hành - Ảnh: Sina

Cụ thể, qua những gì camera giám sát quay lại, cụ Li đã bị nhân viên chăm sóc đánh đập tàn nhẫn. Cũng chính những hành động này bị cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cụ Li. Theo đó, cụ Li nhiều lần bị tát vào mặt, ấn vào đầu và trói chặt người vào xe lăn.

Sau sự việc này, nhân viên chăm sóc cụ Li vẫn được làm việc bình thường tại viện dưỡng lão này mà không bị nhắc nhở hay bị xử phạt gì. Không những vậy, chưa rõ liệu viện dưỡng lão này có bị đưa vào diện tình nghi liên quan đến cái chết của cụ Li hay không nhưng người quản lý nơi đây liên tục phủ nhận cáo buộc đã ngược đãi cụ Li.

"Nhân viên chăm sóc chỉ có một số di chuyển mạnh tay hoặc có lời lẽ quá đáng khi hối thúc cụ Li ăn", ông Song cho hay.

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