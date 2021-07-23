5 người trong gia đình cùng 'ra đi' trong bữa tiệc sinh nhật kinh hoàng, khi tìm thấy thi thể ai cũng rưng rưng vì xúc động

Thế giới 23/07/2021 06:42

Chưa hạnh phúc được bao lâu, 5 người trong cùng gia đình đã chết đuối ngay tại bữa tiệc sinh nhật. Chỉ trong phút chốc, niềm vui hóa thành nỗi tiếc thương kinh hoàng.

Tờ The Sun đưa tin, 5 người trong cùng một gia đình gồm 2 em bé và 3 người trưởng thành đã chết đuối tại đập Derinoz, gần thành phố Amasya, Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, ngày hôm đó cũng là ngày mà cả gia đình nạn nhân đang ăn mừng sinh nhật 3 tuổi của thành viên nhỏ nhất là bé Levent Cenik.

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Bé gái Havvanur (bìa trái) đã nhảy xuống sông để cứu em trai 3 tuổi (bìa phải) - Ảnh: The Sun

Chi tiết sự việc, khi đang chơi đùa gần mép hồ, né Levent đã vô tình trượt chân và bị ngã xuống nước. Ngay lập tức, bé gái Havvanur Cenik là chị của Levent đã nhảy xuống nước cứu em trai mình nhưng không thể vì cả hai còn quá bé.

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Dì và bà của 2 đứa trẻ cũng chết đuối trong lúc cố cứu mạng các cháu - Ảnh: The Sun

Ngay sau đó, 3 người thân trong gia đình, bao gồm bà của 2 bé, Sultan Cenik, 50 tuổi, người chú Emrullah, 19 tuổi, và dì Elif Semiz, 28 tuổi, cũng cùng nhảy xuống hồ nhằm cứu mạng 2 đứa trẻ. Nhưng chuyện đáng buồn đã xảy ra, cả 5 thành viên trong gia đình đều bị chết đuối dưới lòng hồ sâu, niềm vui hân hoan trong buổi sinh nhật bỗng hóa đau thương khi cũng là ngày mà 5 người mãi mãi rời xa nhân thế.

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Người chú Emrullah 19 tuổi cũng bỏ mạng tại nơi 2 đứa cháu chết đuối - Ảnh: The Sun

Ngay sau đó, những người chứng kiến đã gọi báo cho cảnh sát và lực lượng giải cứu cũng đã có mặt tại hiện trường. Trong quá trình trục vớt các thi thể từ dưới lòng hồ, có một chi tiết đã làm xúc động nhiều người. 2 chị em khi được tìm thấy vẫn đang nắm chặt lấy tay nhau.

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 Khu vực con đập nơi cả gia đình 5 người mất mạng - Ảnh: The Sun

Giám đốc Đội cứu hỏa Amasya Selim Keles cho biết: "Chúng tôi tìm thấy người dì Elif Semiz cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 3m, và thi thể người bà nằm gần bờ tường của con đập. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi đã phát hiện 2 đứa trẻ ở độ sâu 10m. Chúng nằm ngay cạnh nhau và tay vẫn nắm chặt tay của người còn lại. Người cậu được tìm thấy cách đó 6m. Chúng tôi rất tiếc về vụ tai nạn này".

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Đám tang tập thể của gia đình chìm trong sự đau thương - Ảnh: The Sun

Đám tang của các nạn nhân đã được tổ chức ngay ngày hôm sau, không ai ngờ rằng ngày sinh nhật lại hóa thành đám tang tập thể như vậy. Bố mẹ của 2 đứa trẻ là anh Beytullah Cenik và chị Gullu Cenik vẫn còn quá đau buồn vì mất đi cùng lúc cả 2 đứa con và 3 thành viên thân thiết trong gia đình. Cảnh tượng anh Beytullah gục đầu bên quan tài của con trai út khiến người xung quanh không thể cầm lòng được.

Hiện tại, vẫn chưa rõ vì lý do gì mà gia đình lại tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Levent ở nơi nguy hiểm cho trẻ em đến vậy.

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