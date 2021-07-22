Cụ thể, vào ngày 18/7 vừa qua, một số người sống xung quanh nhà của Arther A., ​​32 tuổi đã gọi điện lên cảnh sát để phàn nàn về một mùi hôi kinh khủng phát ra từ ngôi nhà của Arther. Vì vậy, nhân viên vệ sinh đã được cử đến để dọn dẹp căn hộ này.

Theo trang The Sun, một thi thể không nguyên vẹn và đang trong quá trình phân hủy của cậu bé 13 tuổi đã được tìm thấy trong nhà của một người đàn ông tại Pháp. Sự việc được ghi nhận là xảy ra tại xã Tarascon, thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône, vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur, miền nam nước này.

Được biết, Romain là một cậu bé mồ côi cha và sống với cha mẹ nuôi từ nhỏ, vào ngày xảy ra vụ án, Romain đang trên đường tới thăm mẹ ruột của mình. Lúc này, Arther đã để mắt đến Romain và dụ cậu bé ra ngoài, sau đó ra tay giết chết cậu bé rồi giấu xác trong bọc nilon. Khi được tìm thấy, thi thể Romain đang bị phân hủy và không có phần đầu.

Khi tới nhà của Arther, nhân viên vệ sinh đã phát hiện một chiếc túi nilon khả nghi. Khi mở ra, bên trong là một thi thể đã bị chặt ra thành từng mảnh nhỏ và phần đầu đã bị "ăn mất một phần". Sau đó, nhờ xét nghiệm ADN, nạn nhân được xác định là Romain, 13 tuổi, được thông báo mất tích từ vài ngày trước.

Khi tới hiện trường, mẹ ruột của Romain đã khóc ngất đi vào liên tục gào thét: "Hắn đã giết con trai tôi, chính hắn đã giết thằng bé".

Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân, một cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lập tức và cảnh sát nhanh chóng xác định kẻ tình nghi số một của vụ án chính là chủ của căn hộ này - Arther. Vài giờ sau, cảnh sát phát hiện Arther đang lẩn trốn trong một ngôi nhà khác ở gần đó. Khi đang chống cự cảnh sát và cố tình trốn thoát, Arther đã bị bắn chết. Qua điều tra, Arther đã thừa hưởng căn nhà của bố mẹ sau khi họ lần lượt qua đời 15 năm trước.

Nạn nhân Romain bị giết khi đang thăm mẹ ruột của mình - Ảnh: The Sun

Arther vốn có những vấn đề sức khỏe liên quan đến thần kinh. Trước đây, hắn ta đã bị bắt vào trại tâm thần vì đốt lửa trong khu vực và treo cổ những con chó của nhà hàng xóm tới chết rồi ăn thịt chúng và mới được thả ra không lâu trước đây. Vì vậy, mẹ của Arther hiện đang cáo buộc các nhà chức trách Pháp đã để một tên tội phạm có vấn đề về thần kinh được tự do ngoài xã hội.

Công tố viên Laurent Gumbau của xã Tarascon cho biết, khi được phát hiện, thi thể của Romain đã bị cắt rời và trong quá trình phân hủy nghiêm trọng nên chỉ có thể xác minh được danh tính thông qua việc xét nghiệm ADN. Dựa trên kết quả của pháp y, thời gian mà Romain bị sát hại là tối ngày 16/7.

Truyền thông gọi Arther là 'kẻ ăn thịt người' - Ảnh minh họa: Internet

"Romain bị chặt đầu và phần trên thi thể được bọc vào túi nilon. Tôi không biết làm thế nào hắn làm điều đó được với một đứa trẻ. Thật là vô nhân đạo", ông Laurent nói thêm.

Vụ việc hiện đang làm cả nước Mỹ xôn xao, truyền thông đã đặt cho Arther biệt danh "kẻ ăn thịt người" vì tội ác kinh hoàng của hắn ta. Được biết, vụ án vẫn trong qua trình điều tra.