Hàng chục nghìn ca dương tính mới mỗi ngày, người dân ở 'địa ngục Covid-19' Indonesia vẫn tụ tập ăn mừng lễ hội lớn

Thế giới 21/07/2021 19:14

Hàng triệu người dân Indonesia vẫn tụ tập ăn mừng lễ hội Eid al-Adha trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này lên đến con số hàng chục nghìn mỗi ngày.

Tờ Jakarta Post đưa tin hàng triệu các tín đồ hồi giáo ở Indonesia đã cùng nhau chào mừng lễ hội Eid al-Adha vào ngày 20/7 vừa qua. Được biết, đây là lễ hội Hồi giáo quan trọng nhất trong năm nên người dân nước này đã bất chấp các biện pháp hạn chế của chính phủ để ngăn chặn nguy cơ lây lan COVID-19.

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Các tín đồ Hồi giáo Indonesia càu nguyện tại một đền thờ ở Banjarmasin, Nam Kalimantan - Ảnh: Reuters

Trước khi lễ hội diễn ra, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã khuyên người dân nên tổ chức ăn mừng tại nhà và tuân thủ đúng các quy định phòng dịch. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã thiết lập kiểm soát diện rộng để hạn chế việc đi lại của người dân.

Ông Widodo cho biết các lệnh hạn chế đi lại sẽ chỉ được dỡ bỏ khi số ca bệnh giảm xuống: “Hãy tưởng tượng nếu lệnh hạn chế được nới lỏng, và số ca bệnh tăng lên, thì các bệnh viện sẽ quá tải. Hệ thống y tế khi đó sẽ sụp đổ”.

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Bất chấp lệnh hạn chế, nhiều nhà thờ vẫn mở cửa cho người dân vào cầu nguyện - Ảnh: AP

Chính phủ Indonesia đã gia hạn thêm thời gian "đóng cửa" đến ngày 25/7 trong tình trạng dịch bệnh đang ở mức báo động. Trong khi đó, Người Hồi giáo ở Indonesia đang ăn mừng đại lễ Eid al-Adha bằng cách truyền thống là giết mổ động vật để chia cho gia đình và tặng cho những người nghèo.

Vì lệnh hạn chế của chính phủ, nhiều nhà thờ Hồi giáo có kế hoạch phân phát thịt tận nhà để hạn chế tụ tập đông người. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều nhà thờ bất chấp các luật lệ mà tổ chức các buổi cầu nguyện đông người với quy mô lớn.

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Cầu nguyện trên phố ở Bandung, Tây Java - Ảnh: Reuters

Riêng tại thủ đô Jakarta, vì lệnh hạn chế, các nhà thờ không mở cửa cho các tín đồ Hồi giáo đến cầu nguyện. Thay vào đó, nhiều người đã tụ tập cầu nguyện trên các tuyến đường xung quanh. Cư dân ở Bandung cầu nguyện trong những con hẻm gần nhà. Hàng nghìn người khác ở Banda Aceh thì bỏ ngoài tai việc giữ khoảng cách mà tụ tập cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Baiturrahman.

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Một phụ nữ đưa con nhỏ đi cầu nguyện giữa thời điểm nhạy cảm của dịch COVID-19 - Ảnh: AP

Thời điểm hiện tại, Indonesia đã trở thành điểm nóng của COVID-19 mới của thế giới. Số người chết vì COVID-19 riêng vào thứ 2 ngày 19/7 đã đạt con số 1.338 người. Trong khi đó, bình quân mỗi ngày có khoảng 40.000-50.000 ca mắc mới được phát hiện, tức là cao hơn gấp 10 lần so với con số trung bình của tháng 6.

Tổng cộng, Indonesia đã ghi nhận hơn 2,9 triệu ca mắc COVID-19 với gần 75.000 ca tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng số ca bệnh trên thực tế cao hơn nhiều bởi sự chậm chạp trong xét nghiệm và khả năng truy vết yếu kém của quốc gia này.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Indonesia Lễ hội Hồi giáo dịch bệnh COVID-19

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