'Địa ngục Covid-19 Ấn Độ' tái diễn ở Indonesia: Nhân viên nhà xác ăn ngủ cạnh thi thể, y bác sĩ nắm trong tay quyền sinh sát

Thế giới 09/07/2021 16:41

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia đang diễn ra vô cùng phức tạp với số ca mắc mới và ca tử vong tăng liên tục trong ngày. Chỉ trong ngày 7/7 vừa qua, Indonesia ghi dấu mốc kỷ lục với 1.040 bệnh nhân tử vong.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi ngày số lượng người nhiễm ngày càng tăng, cộng theo đó là số ca tử vong vì thiếu ô xy, trang thiết bị cũng không ngừng biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực. 

Theo ghi nhận của hãng thông tấn Reuters, tại Indonesia, chỉ trong ngày 7/7 vừa qua đã ghi dấu mốc kỷ lục với 1.040 bệnh nhân tử vong. Các bệnh viện, nhà xác tại đất nước này đã tăng cường nhân viên, trang thiết bị và hoạt động hết công suất. 

Tại một nghĩa trang ở thủ đô Jakarta hôm 28/6 và 7/7 cho thấy số ngôi mộ ở đây đã tăng gần gấp 4 lần chỉ sau 10 ngày. Các nhân viên trong nhà xác, các khu nghĩa địa hoạt động hết công suất nên hầu như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, kiệt sức. 

Covid-19 3
Nghĩa trang được lấp kín chỉ sau 1 ngày - Ảnh: Reuters

Thậm chí, các nhân viên trong nhà xác của Bệnh viện Sekupang phải làm việc thâu đêm suốt sáng để kịp xử lý các thi thể bệnh nhân Covid-19. Ông Nurdin (50 tuổi, một nhân viên nhà xác) thều thào: "Tôi mệt quá anh ơi. Đây là cái xác thứ 6 được quấn rồi, bên trong vẫn còn một thi thể nữa. Đã 5 ngày rồi tôi chưa được về nhà, phải làm việc quần quật từ sáng đến đêm, từ đêm đến sang không ngừng nghỉ". 

Covid-19 2
Ông Nurdin gục đầu trong phòng xử lý xác chết - Ảnh: Reuters

Cũng theo lời ông Nurdin, khi thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 quá nhiều, ông cùng đồng nghiệp phải ăn ngủ cạnh xác chết. Để tránh bị lây nhiễm trong quá trình tắm rửa, liệm xác rồi chôn cất thi thể các bệnh nhân, các nhân viên trong nhà xác phải mặc đồ bảo hộ kín mít nhiều giờ liên tục khiến cơ thể đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi vì mất nước và kiệt sức.

Covid-19 1
Nhân viên nhà xác nằm ngủ ngay trên mộ các bệnh nhân - Ảnh: Reuters

Tại các bệnh viện, số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng lên từng ngày khiến bệnh viện bị quá tải, thiếu giường, thiếu ô xy và máy thở khiến các bác sĩ phải đứng giữa sự lựa chọn đầy khó khăn. Họ phải đưa ra quyết định phải cứu sống bệnh nhân nào, từ bỏ bệnh nhân nào. Chia sẻ với truyền thông nước sở tại, bác sĩ Nur Chandra Bunawan, Bệnh viện đa khoa Kramat Jati ở Đông Jakarta cho biết: "Tôi chưa từng trải qua tình huống thế này. Hiện rất khó để tìm được bệnh viện. Chúng tôi như nắm trong tay quyền sinh quyền sát khi phải lựa chọn cứu bệnh nhân nào có cơ hội sống sót cao hơn. Thật khó vì mọi mạng sống đều quý giá nhưng chúng tôi vẫn phải làm vì không đủ ô xy, giường bệnh, trang thiết bị y tế".

Một bác sĩ khác làm việc ở bệnh viện tư nhân ở Jakarta nói rằng, ở bệnh viện của họ sẽ ưu tiên cứu người trẻ, những người đang là trụ cột gia đình, không có bệnh nên và cơ hội hồi phục cao hơn. 

Trước hiện trạng bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn. Theo thống kê của chính quyền Indonesia, đã có 34.000 ca nhiễm và 1.040 trường hợp tử vong trong ngày 7/7, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Con số này dự báo sẽ còn tăng nếu như không kịp thời tìm ra biện pháp ngăn chặn và giải quyết. 

Stress vì đại dịch COVID-19, tài xế xe buýt nhảy xuống hồ liên tục trong suốt 1 năm

Stress vì đại dịch COVID-19, tài xế xe buýt nhảy xuống hồ liên tục trong suốt 1 năm

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng không nhỏ. 1 tài xế lái xe buýt đã liên tục nhảy xuống hồ trong suốt 1 năm để xả stress vì dịch bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân viên nhà xác Covid-19 nhân viên nhà xác ăn cơm trong phòng chứa xác chết

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích