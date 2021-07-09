Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia đang diễn ra vô cùng phức tạp với số ca mắc mới và ca tử vong tăng liên tục trong ngày. Chỉ trong ngày 7/7 vừa qua, Indonesia ghi dấu mốc kỷ lục với 1.040 bệnh nhân tử vong.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi ngày số lượng người nhiễm ngày càng tăng, cộng theo đó là số ca tử vong vì thiếu ô xy, trang thiết bị cũng không ngừng biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực. Theo ghi nhận của hãng thông tấn Reuters, tại Indonesia, chỉ trong ngày 7/7 vừa qua đã ghi dấu mốc kỷ lục với 1.040 bệnh nhân tử vong. Các bệnh viện, nhà xác tại đất nước này đã tăng cường nhân viên, trang thiết bị và hoạt động hết công suất.

Tại một nghĩa trang ở thủ đô Jakarta hôm 28/6 và 7/7 cho thấy số ngôi mộ ở đây đã tăng gần gấp 4 lần chỉ sau 10 ngày. Các nhân viên trong nhà xác, các khu nghĩa địa hoạt động hết công suất nên hầu như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, kiệt sức. Nghĩa trang được lấp kín chỉ sau 1 ngày - Ảnh: Reuters Thậm chí, các nhân viên trong nhà xác của Bệnh viện Sekupang phải làm việc thâu đêm suốt sáng để kịp xử lý các thi thể bệnh nhân Covid-19. Ông Nurdin (50 tuổi, một nhân viên nhà xác) thều thào: "Tôi mệt quá anh ơi. Đây là cái xác thứ 6 được quấn rồi, bên trong vẫn còn một thi thể nữa. Đã 5 ngày rồi tôi chưa được về nhà, phải làm việc quần quật từ sáng đến đêm, từ đêm đến sang không ngừng nghỉ".

Ông Nurdin gục đầu trong phòng xử lý xác chết - Ảnh: Reuters Cũng theo lời ông Nurdin, khi thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 quá nhiều, ông cùng đồng nghiệp phải ăn ngủ cạnh xác chết. Để tránh bị lây nhiễm trong quá trình tắm rửa, liệm xác rồi chôn cất thi thể các bệnh nhân, các nhân viên trong nhà xác phải mặc đồ bảo hộ kín mít nhiều giờ liên tục khiến cơ thể đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi vì mất nước và kiệt sức. Nhân viên nhà xác nằm ngủ ngay trên mộ các bệnh nhân - Ảnh: Reuters Tại các bệnh viện, số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng lên từng ngày khiến bệnh viện bị quá tải, thiếu giường, thiếu ô xy và máy thở khiến các bác sĩ phải đứng giữa sự lựa chọn đầy khó khăn. Họ phải đưa ra quyết định phải cứu sống bệnh nhân nào, từ bỏ bệnh nhân nào. Chia sẻ với truyền thông nước sở tại, bác sĩ Nur Chandra Bunawan, Bệnh viện đa khoa Kramat Jati ở Đông Jakarta cho biết: "Tôi chưa từng trải qua tình huống thế này. Hiện rất khó để tìm được bệnh viện. Chúng tôi như nắm trong tay quyền sinh quyền sát khi phải lựa chọn cứu bệnh nhân nào có cơ hội sống sót cao hơn. Thật khó vì mọi mạng sống đều quý giá nhưng chúng tôi vẫn phải làm vì không đủ ô xy, giường bệnh, trang thiết bị y tế". Một bác sĩ khác làm việc ở bệnh viện tư nhân ở Jakarta nói rằng, ở bệnh viện của họ sẽ ưu tiên cứu người trẻ, những người đang là trụ cột gia đình, không có bệnh nên và cơ hội hồi phục cao hơn. Trước hiện trạng bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn. Theo thống kê của chính quyền Indonesia, đã có 34.000 ca nhiễm và 1.040 trường hợp tử vong trong ngày 7/7, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Con số này dự báo sẽ còn tăng nếu như không kịp thời tìm ra biện pháp ngăn chặn và giải quyết.

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