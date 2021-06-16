Stress vì đại dịch COVID-19, tài xế xe buýt nhảy xuống hồ liên tục trong suốt 1 năm

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng không nhỏ. 1 tài xế lái xe buýt đã liên tục nhảy xuống hồ trong suốt 1 năm để xả stress vì dịch bệnh.

Một bài viết trên hãng tin AP cho hay, ngày 14/6/2020, ông O'Conor bắt đầu nhảy xuống hồ Michigan ở khu vực cảng Montrose, phía bắc thành phố Chicago, bang Illinois mỗi ngày để xả stress trong 1 năm đầy biến động của nước Mỹ: đại dịch COVID-19, bầu cử và biểu tình.

Ông O'Conor nhảy liên tục bất kể thời tiết - Ảnh: AP

Được biết hồ Michigan là một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, và là hồ duy nhất trong năm hồ nằm hoàn toàn bên trong lãnh thổ Mỹ. Hồ Michigan tiếp giáp với các bang Wisconsin, Illinois, Indiana và Michigan.

Chia sẻ về quyết định táo tợn này, ông O'Conor cho biết: "Đó là một năm đại dịch, biểu tình và bầu cử... Do đó, nơi này là nơi tôi có thể trầm mình xuống nước và chặn đứng tất cả những ồn ào ngoài kia và hoàn toàn chỉ có sự hiện diện của tôi trong hồ".

Ông O'Conor đã nhảy xuống hồ Michigan mỗi ngày trong suốt mùa hè, mùa thu và kể cả mùa đông lạnh giá năm ngoái. Vào mùa đông, ông phải đục một cái hố đủ rộng trên mặt hồ đóng băng để nhảy xuống. Ông O'Conor bị khoảng 20 vết xước trong một lần nhảy xuống hố băng.

Mọi người bắt đầu hỏi ông O'Conor về việc nhảy xuống hồ mang lại lợi ích gì cho ông và họ có thể ủng hộ ông ra sao. Ông nói thêm: "Tôi bắt đầu đăng các video lên Twitter và Instagram... Tôi có thêm động lực khi mọi người bắt đầu bình luận như 'Thật tuyệt khi xem nó'".

Suốt 1 năm 'xả stress', ông đã có thêm nhiều bạn và cùng nhau thực hiện hành động trên - Ảnh: AP

Ngày 12/6/2021 vừa qua là một ngày đặc biệt khi đánh dấu tròn 1 năm, tài xế này nhảy xuống hồ Michigan. Ban đầu là để giải tỏa sự căng thẳng nhưng bây giờ ông đã kết thêm bạn và có những khoảnh khắc vui vẻ bên những người ủng hộ mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/stress-vi-dai-dich-covid-19-tai-xe-xe-buyt-nhay-xuong-ho-lien-tuc-trong-suot-1-nam-409059.html