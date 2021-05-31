Lại xuất hiện tình tiết mới trong vụ 'Bệnh nhân Covid-19 số 0', sống gần phòng thí nghiệm về loài dơi ở Trung Quốc?

Thế giới 31/05/2021 10:07

Gần đây, thông tin về người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 số 0 tại Trung Quốc đang gây sốt trở lại khi rò rỉ thông tin bệnh nhân này sống gần phòng nghiên cứu về loài dơi.

Một bài đăng trên Hindustan Times cho hay, 3 tuần trước khi Trung Quốc xác nhận có ca bệnh Covid-19 "đầu tiên", rất có thể giới chức nước này đã biết đến sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể người qua một ca bệnh đặc biệt.

Cụ thể, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Rongjun ở Vũ Hán, bệnh nhân họ Su này không được xét nghiệm axit nucleic. Theo địa chỉ được lưu trong hồ sơ bệnh viện, người phụ nữ này sống ở khu Kaile Guiyan trên đường Zhuodaoquan, rất gần với các phòng thí nghiệm nghiên cứu về loài dơi.

SARS-CoV-2 1
Trung tâm nghiên cứu về loài dơi - Ảnh: Hindustan Times

Trong đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cách khu nhà của người này hơn 1 km, còn Viện Virus học Vũ Hán cách đấy chưa tròn 3 km. Không chỉ vậy, khu nhà của bệnh nhân Su cũng khá gần tuyến đường sắt cao tốc, khiến virus có cơ hội lây lan mạnh hơn.

Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, tráo đổi với Daily Mail, giáo sư Yu Chuanhua thuộc Trường Đại học Vũ Hán cho hay: "Thông tin được nhập không chính xác. Tất cả các trường hợp khả nghi xảy ra trước ngày 8/12 cần phải được xác minh lại".

Trước đó, vào ngày 31/12/2019, Trung Quốc báo cáo những ca bệnh đầu tiên cho WHO. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Mỹ cho biết một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã ngã bệnh từ tháng 11/2019. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu các cơ quan tình báo đẩy mạnh điều tra về sự xuất hiện của virus.

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Từ khóa:   bệnh nhân nhiễm covid-19 đầu tiên SARS-CoV-2 Vũ Hán

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