Thông tin một vị đại sư qua đời vì liên quan đến SARS-CoV-2 đang khiến dư luận hoang mang thì bất ngờ lại xuất hiện tình tiết mới.

Vào ngày 15/7 vừa qua, một video được chia sẻ rộng rãi trên các trang MXH gây hoang mang cho nhiều người. Cụ thể, video cho thấy, 2 người đàn ông đang hít khí từ một bệnh nhân đang phải trợ thở đang nằm trên giường bệnh vì cho rằng Covid-29 là không có thật. Ngoài ra, đoạn video còn cho biết thêm một thông tin "gây sốc", nhân vật chính trong đó là đại sư Muhammad Mashudin cùng một người bạn là KH Sami’an đến từ Tổ chức Hồi giáo Nahdatul Ulama quận Sleman, miền Trung Java, Indonesia đã qua đời ngay sau đó. Nguyên nhân cái chết được cho là do mắc phải Covid-19.

Thông tin đại sư Mashudin và KH Sami’an chết do hít virus Covid-19 là sai sự thật - Ảnh: Bộ Thông tin và truyền thông Indonesia Sau video này, Bộ Thông tin và truyền thông Indonesia đã tiến hành điều tra, xác minh thông tin trên ngay lập tức. Qua đó, Phó Trưởng phòng Chiến lược và Hợp tác của Tổ chức Hồi giáo Nahdatul Ulama quận Sleman, Muhammad Alfuniam, xác nhận rằng đoạn video có mô tả “KH Sami’an và giây phút cùng Covid-19 ngày 17/4/2021 lúc 22.00 WIB” là sai sự thật và vu khống. Qua tìm hiểu, thì ra ông KH Sami’an đã qua đời vào đầu năm nay tại thời điểm tháng 2/2021, nguyên nhân cái chết không hề liên quan đến Covid-19. Con trai ông - Sleman đã rất sốc trước thông tin giả mạo được lan truyền rộng rãi trên MXH đồng thời yêu cầu dừng ngay việc chia sẻ đoạn video kia, hơn nữa, anh yêu cầu trách nhiệm từ những người đã tung tin đồn thất thiệt trên.

Đại sư Mashudin 'hít' virus trong clip đang được lan truyền - Ảnh: Chụp màn hình Trong một diễn biến khác, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cho biết đại sư Mashudin đã chết trước khi kịp xét nghiệm Covid-19, nguyên nhân tử vong của ông cũng không liên quan gì đến Covid-19. Theo đó, đại sư Mashudin qua đời là do tiền sử bệnh dạ dày. Đồng thời, khi xét nghiệm Covid-19 đối với vợ và các con ông đều cho ra kết quả là âm tính. Xác nhận của chính quyền địa phương cũng tiết lộ, nghi lễ mai táng của đại sư Mashudin được cử hành bình thường chứ không phải theo cách đối với bệnh nhân mắc Covid-19. Gia đình đại sư cũng tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý nếu sự việc không được làm rõ. Đại sư Indonesia Mashudin là một chuyên gia trị liệu thần kinh tai vô cùng nổi tiếng ở Indonesia, danh tiếng của ông lan truyền rộng rãi trong và ngoài nước. Năm 2012, ông đã từng đạt kỷ lục Indonesia vì thành tích trị liệu tai nhanh nhất.

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