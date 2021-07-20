Sự thật bất ngờ về tin 'đại sư Indonesia chết vì hít virus SARS-CoV-2', con trai người quá cố lên tiếng cực 'căng'

Thế giới 20/07/2021 14:13

Thông tin một vị đại sư qua đời vì liên quan đến SARS-CoV-2 đang khiến dư luận hoang mang thì bất ngờ lại xuất hiện tình tiết mới.

Vào ngày 15/7 vừa qua, một video được chia sẻ rộng rãi trên các trang MXH gây hoang mang cho nhiều người. Cụ thể, video cho thấy, 2 người đàn ông đang hít khí từ một bệnh nhân đang phải trợ thở đang nằm trên giường bệnh vì cho rằng Covid-29 là không có thật.

Ngoài ra, đoạn video còn cho biết thêm một thông tin "gây sốc", nhân vật chính trong đó là đại sư Muhammad Mashudin cùng một người bạn là KH Sami’an đến từ Tổ chức Hồi giáo Nahdatul Ulama quận Sleman, miền Trung Java, Indonesia đã qua đời ngay sau đó. Nguyên nhân cái chết được cho là do mắc phải Covid-19.

dai su inonesia 2
Thông tin đại sư Mashudin và KH Sami’an chết do hít virus Covid-19 là sai sự thật - Ảnh: Bộ Thông tin và truyền thông Indonesia

Sau video này, Bộ Thông tin và truyền thông Indonesia đã tiến hành điều tra, xác minh thông tin trên ngay lập tức. Qua đó, Phó Trưởng phòng Chiến lược và Hợp tác của Tổ chức Hồi giáo Nahdatul Ulama quận Sleman, Muhammad Alfuniam, xác nhận rằng đoạn video có mô tả “KH Sami’an và giây phút cùng Covid-19 ngày 17/4/2021 lúc 22.00 WIB” là sai sự thật và vu khống.

Qua tìm hiểu, thì ra ông KH Sami’an đã qua đời vào đầu năm nay tại thời điểm tháng 2/2021, nguyên nhân cái chết không hề liên quan đến Covid-19. Con trai ông - Sleman đã rất sốc trước thông tin giả mạo được lan truyền rộng rãi trên MXH đồng thời yêu cầu dừng ngay việc chia sẻ đoạn video kia, hơn nữa, anh yêu cầu trách nhiệm từ những người đã tung tin đồn thất thiệt trên.

dai su inonesia 1
Đại sư Mashudin 'hít' virus trong clip đang được lan truyền - Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cho biết đại sư Mashudin đã chết trước khi kịp xét nghiệm Covid-19, nguyên nhân tử vong của ông cũng không liên quan gì đến Covid-19. Theo đó, đại sư Mashudin qua đời là do tiền sử bệnh dạ dày. Đồng thời, khi xét nghiệm Covid-19 đối với vợ và các con ông đều cho ra kết quả là âm tính.

Xác nhận của chính quyền địa phương cũng tiết lộ, nghi lễ mai táng của đại sư Mashudin được cử hành bình thường chứ không phải theo cách đối với bệnh nhân mắc Covid-19. Gia đình đại sư cũng tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý nếu sự việc không được làm rõ.

Đại sư Indonesia Mashudin là một chuyên gia trị liệu thần kinh tai vô cùng nổi tiếng ở Indonesia, danh tiếng của ông lan truyền rộng rãi trong và ngoài nước. Năm 2012, ông đã từng đạt kỷ lục Indonesia vì thành tích trị liệu tai nhanh nhất.

Không tin vào sự tồn tại của SARS-CoV-2, một vị ‘đại sư’ đã chủ động đến bệnh viện điều trị COVID-19 hít lấy hít để virus từ bệnh nhân và cái kết chẳng thể ngờ

Không tin vào sự tồn tại của SARS-CoV-2, một vị ‘đại sư’ đã chủ động đến bệnh viện điều trị COVID-19 hít lấy hít để virus từ bệnh nhân và cái kết chẳng thể ngờ

Một người đàn ông 47 tuổi và một người bạn của mình đã đến bệnh viện điều trị COVID-19 để hít được virus từ người bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 tại Indonesia Đại sư chết do hít virus Covid-19 Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 19 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích