'Vui vẻ' với bạn gái 17 tuổi trong khách sạn, người đàn ông 31 tuổi về nhà bị 4 gã đàn ông chặn cửa và sự thật gây sốc phía sau

Thế giới 19/07/2021 16:13

Sau khi phát sinh quan hệ với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông mới ngã ngửa phát hiện sự thật lúc rời đi.

Tờ Kobe Shimbun đưa tin, mới đây, một người đàn ông Nhật Bản đã quan hệ tình dục với một cô gái chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng không hề hay biết vì cô gái này nói dối rằng mình đã 20. Sau khi xong xuôi, người đàn ông này bất ngờ bị tống tiền vì cả gan quan hệ với trẻ vị thành niên vì cô tới chỉ 17 tuổi.

Cụ thể, vào ngày 5/6 vừa qua, người đàn ông 31 tuổi đang sử dụng Twitter thì phát hiện ra một bài viết có nội dung mời gọi: "Tôi là thiếu nữ 20 tuổi. Mọi thứ hoàn toàn miễn phí, có ai muốn tôi không?". Vì tò mò và thích thú, người đàn ông 31 tuổi này đã liên hệ với cô.

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Người đàn ông Nhật Bản đã quan hệ tình dục với cô gái 17 tuổi nhưng không hề hay biết sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Vì nói chuyện khá hợp nhau, cặp đôi nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương qua mạng. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở thành phố Kobe, Hyogo, Nhật Bản. Sau đó, cả 2 đã nảy sinh quan hệ tình dục với nhau mà người đàn ông vẫn đinh ninh rằng cô đã 20 tuổi như lời kể trước đây.

Sau khi mọi chuyện hoàn tất, người đàn ông quyết định thu dọn và rời đi. Nhưng vừa mở cửa ra, 4 thanh niên khác bỗng ùa vào và đe dọa sẽ báo cảnh sát vì ông ta vừa quan hệ với trẻ vị thành niên. Bọn chúng yêu cầu người đàn ông phải đưa tiền để giải quyết êm xuôi chuyện này. Sau đó, người đàn ông bị bọn thiếu niên này đưa tới một cây ATM gần đó và rút ra 9000 yên từ tài khoản của anh ta.

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Người đàn ông bị 4 tên bạn trai của cô gái đe dọa lấy tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, số tiền này đối với bọn chúng là chưa đủ nên mới cùng người đàn ông này về nhà lấy tiền thêm. Trên đường đi, nhân lúc 4 tên thanh niên vào mua đồ trong cửa hàng tiện lợi, người đàn ông đã nhanh chóng báo cảnh sát.

Chỉ ít phút sau, cảnh sát đã đến nơi và vây bắt những tên thiếu niên kia. Thiếu nữ 17 tuổi và 2 nam thiếu niên đã bị giải về đồn còn 2 người khác đã chạy thoát. Được biết tham gia vụ việc này có 1 nam thanh niên 18 tuổi, 1 nữ sinh 17 tuổi và 3 nam sinh 17 tuổi.

Sau đó, vào ngày 29/6, cảnh sát thành phố Kobe đã bắt được 2 kẻ đã chạy trốn kia. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

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