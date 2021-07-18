Chi tiết vụ việc, ông Vương vốn là một người lao động nhập cư sống một mình trong căn nhà thuê lại của ông Triệu. Vì phải làm việc nhiều, không có mấy thời gian gặp nhau, 2 người cũng có ít tiếp xúc hay nói chuyện.

Dẫn tin từ trang 163, mới đây tại một ngôi làng ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc, đã có một "vụ án mạng" xảy ra khiến ai ai cũng sợ hãi và hốt hoảng. Nhưng khi điều tra ra chân tướng, ai cũng giật mình.

Ông Vương lập tức la lên: "Không được sờ vào thi thể và đừng di chuyển bất cứ thứ gì trong nhà". Sau đó ông nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Chuyện chẳng có gì nếu không phải một hôm đường ống nước nhà ông Vương có vấn đề nên yêu cầu ông Triệu cho người đến kiểm tra. Ngay hôm sau, lúc ông Vương ra ngoài đi làm, ông Triệu đã dẫn dãn thợ đến sửa chữa đường ống. Khi 2 người lật chiếc giường gỗ lên để xem thử bên dưới có ống nước không thì phát hiện một sự thật kinh hoàng. Bên dưới gầm giường của ông Vương có giấu xác phụ nữ .

Cảnh sát đã đến rất nhanh chóng và kiểm tra hiện trường - Ảnh: 163

Vì tiếng hét của ông Vương, hàng xóm láng giềng đều bu tới xem, đâu phải lúc nào cũng được chứng kiến một hiện trường giết người. Nhiều người nghe tin liền kéo đến nhà ông Triệu để xem tận mắt và hóng tin tức.

Cảnh sát rất nhanh chóng tới hiện trường vụ án và thu thập lời khai của 2 nhân chứng là ông Vương và anh thợ sửa ống nước rồi lập tức lật chiếc giường gỗ lên kiểm tra. Khoảnh khắc nhân viên cảnh sát đeo bao tay đến lật tấm ván giường lên, gần như mọi người đều nín thở quan sát.

Thì ra đây chỉ là một... con búp bê silicon cỡ người thật - Ảnh: 163

"Đây không phải xác người, chỉ là con búp bê silicon thôi". - Viên cảnh sát dõng dạt tuyên bố sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Khi nghe câu nói của cảnh sát, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là ông Triệu vì nếu như có một cái xác chết thật ở đây thì sẽ không có ai dám thuê nhà của ông nữa.

Hóa ra, ông Vương đã mua con búp bê silicon cỡ đại này để bầu bạn vì quá cô đơn nhưng không dám cho ông Triệu biết vì quá xấu hổ. Vì vậy, ông đã giấu con búp bê này xuống gầm giường để không ai phát hiện ra. Chỉ là ông không ngờ bí mật này của mình lại bị phát hiện theo một cách không thể "muối mặt" hơn như vậy.

Ông Vương vì quá cô đơn nên đã mua con búp bê này về bầu bạn - Ảnh: 163

Ông Triệu sau đó nhận được nhiều lời trách móc của hàng xóm vì đã làm lớn chuyện khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Nhưng trái lại, cảnh sát đã dành nhiều lời khen cho ông. Theo đó, việc nhanh trí gọi cảnh sát khi phát hiện "xác chết" rất đáng để khen ngợi và học hỏi vì rất nhiều tội ác sẽ bị chặn đứng và cảnh sát cũng sẽ được giúp đỡ rất nhiều trong quá trình điều tra.