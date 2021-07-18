Vì nghe theo lời dụ dỗ của nhân tình, một người đàn ông tại Trung Quốc đã nhẫn tâm ra tay với 2 con nhỏ dẫn đến kết cục thương thương tâm.

Trang SCMP đưa tin, cuối tháng này, một người đàn ông sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc tên Hang Bo sẽ phải hầu tòa vì đã tự tay giết con mình vào tháng 11/2020. Dựa theo các tài liệu pháp lý mới được công bố hôm 16/7, Hang Bo bị buộc tội giết người vì cô bạn gái Ye Changchan yêu cầu anh ta phải "loại bỏ" 2 đứa con riêng của anh nếu muốn đám cưới với cô. Qua lời kể của vợ cũ Zhang - chị Chen Meilin, Ye "không muốn Zhang giữ quan hệ với những đứa con ruột thịt của anh". Cô Ye thậm chí còn gây áp lực lên Zhang bằng cách cắt cổ tay tự tử. Vì nguyên nhân này, Ye cũng bị buộc tội giết người cùng với Zhang.

Khu vực chung cư nơi xảy ra sự việc - Ảnh: CSMP Sự việc được xác định xảy ra vào ngày 2/11/2020. Dựa theo lời khai ban đầu của Zhang, lúc đó anh ta đang ở nhà một mình và nằm ngủ thì tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng la hét của người dân bên dưới nhà. Zhang sau đó vội chạy xuống dưới sân tới mức quên mang cả dép. Khi nhận ra 2 con mình bị rơi từ tầng 14 xuống, anh ta òa khóc nức nở và đập đầu vào tường trong đau khổ. vì vậy, thời điểm ban đầu, vụ án trên được xem như một tai nạn. Zhang Bo đi chân trần, giả vờ khóc và đập đầu vào tường khi thấy hai con chết dưới bãi cỏ chung cư được camera giám sát ghi lại - Ảnh: SCMP Tuy vậy, không rõ lý do tại sao, chỉ một thời gian ngắn sau, Zhang lại ra đầu thú và thừa nhận việc mình đã sát hại các con. Theo cáo trạng, Zhang và Ye đã âm mưu giết hại các con vì muốn khi kết hôn sẽ không có bóng dáng của những đứa trẻ từ cuộc hôn nhân trước.

Được biết, Zhang khi vẫn còn hôn thú với vợ đã qua lại với người tình Ye. Đến tháng 2/2020. 2 người mới ly hôn. Sau đó, cả 2 thỏa thuận rằng Zhagn sẽ nuôi con trai cho đến khi cậu bé được 6 tuổi và Chen dành phần nuôi con gái. Hai con của Zhang Bo trước khi bị bố sát hại - Ảnh: Supchina Bé gái 2 tuổi được mời đến nhà bố để chơi với em trai một ngày trước khi tử vong. Khi người chăm sóc chính cho hai đứa trẻ là bà nội rời khỏi nhà, Zhang liền bế cả hai con và ném chúng ra ngoài cửa sổ. Trước đây, Zhang đã nhiều làn bị vợ cũ tố là một người chồng, người cha vô trách nhiệm với các con mình. Theo China Youth Daily, chị Chen kể rằng Zhagn hiếm khi ôm các con và thậm chí không bao giờ thay bỉm: “Như thể con bé không phải là con anh ta”.

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