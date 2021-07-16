Tre Miekale Carrasco - tên tội phạm hiếp dâm hàng loạt sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình sau song sắt để trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Theo Denver 7, trong một phiên tòa hôm thứ Sáu vừa qua tại Tòa án Quận Arapahoe, bang Colorado, tên tội phạm hiếp dâm hàng loạt Tre Miekale Carrasco, 26 tuổi, đã bị kết án 136 năm tù chung thân cho những tội lỗi mình đã gây ra. Trước đó, vào tháng 5, Carrasco đã phải đối mặt với hàng loạt tội danh như bắt cóc, hiếp dâm phụ nữ, ăn trộm có vũ trang.

Chân dung tên tội phạm Tre Miekale Carrasco - Ảnh: KDOC

Thẩm phán Leutwyler, đưa ra bản án cho Carrasco tuyên bố: "Tôi tin chắc 100% rằng không có người phụ nữ nào ở Mỹ được an toàn nếu Carrasco ra khỏi nhà tù. Hắn ta sẽ tiếp tục hãm hiếp hết người này đến người khác bởi vì đó chính là những gì hắn muốn làm. Không gì có thể ngăn chặn được hắn ta ngoại trừ chính phủ và luật pháp. Tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để có thể giữ anh ta đủ lâu sau song sắt".

Trước đây, Carrasco từng phải ngồi tù vì tội tấn công tình dục ở Kansas, sau khi được thả chỉ vài ngày, anh ta lại bị cáo buộc trong một vụ tấn công tình dục khác. Sau đó, Carrasco chạy trốn đến Colorado và phạm thêm nhiều tội danh khác nữa.

Tre Miekale Carrasco được tin rằng sẽ không bao giờ thay đổi - Ảnh: Cảnh sát hạt Arapahoe

Vào ngày 7/2/2019, Carrasco đã cố gắng bắt cóc một người phụ nữ trong một bãi đậu xe ở Aurora và cuối cùng đã đánh cắp chiếc xe của người phụ nữ khi cô ấy trốn thoát. Năm ngày sau, Carrasco sử dụng chiếc xe trộm được để lái đến một ngôi nhà ở Cherry Hills Village, nơi anh ta dùng dao hãm hiếp một phụ nữ. Hắn ta bị bắt trong chiếc xe bị đánh cắp khoảng năm giờ sau đó.

Theo trang KDOC, Carrasco gần như dành cả quãng thời gian trưởng thành ở trong tù. Năm 11 tuổi, Carrasco đã phải vào trung tâm giáo dưỡng vì những hành động bất hảo của mình. Luật sư biện hộ cho Carrasco cũng phải thừa nhận là thân chủ của mình có rất ít khả năng sẽ thay đổi

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