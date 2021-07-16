'Tiên tri' xanh rờn của thẩm phán về 'yêu râu xanh' lãnh 136 năm tù ở Mỹ: 'Không có người phụ nữ nào được an toàn nếu y ra tù'

Thế giới 16/07/2021 19:47

Tre Miekale Carrasco - tên tội phạm hiếp dâm hàng loạt sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình sau song sắt để trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Theo Denver 7, trong một phiên tòa hôm thứ Sáu vừa qua tại Tòa án Quận Arapahoe, bang Colorado, tên tội phạm hiếp dâm hàng loạt Tre Miekale Carrasco, 26 tuổi, đã bị kết án 136 năm tù chung thân cho những tội lỗi mình đã gây ra. Trước đó, vào tháng 5, Carrasco đã phải đối mặt với hàng loạt tội danh như bắt cóc, hiếp dâm phụ nữ, ăn trộm có vũ trang.

hiep dam hang loat 1
Chân dung tên tội phạm Tre Miekale Carrasco - Ảnh: KDOC

Thẩm phán Leutwyler, đưa ra bản án cho Carrasco tuyên bố: "Tôi tin chắc 100% rằng không có người phụ nữ nào ở Mỹ được an toàn nếu Carrasco ra khỏi nhà tù. Hắn ta sẽ tiếp tục hãm hiếp hết người này đến người khác bởi vì đó chính là những gì hắn muốn làm. Không gì có thể ngăn chặn được hắn ta ngoại trừ chính phủ và luật pháp. Tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để có thể giữ anh ta đủ lâu sau song sắt".

Trước đây, Carrasco từng phải ngồi tù vì tội tấn công tình dục ở Kansas, sau khi được thả chỉ vài ngày, anh ta lại bị cáo buộc trong một vụ tấn công tình dục khác. Sau đó, Carrasco chạy trốn đến Colorado và phạm thêm nhiều tội danh khác nữa.

hiep dam hang loat 2
Tre Miekale Carrasco được tin rằng sẽ không bao giờ thay đổi - Ảnh: Cảnh sát hạt Arapahoe

Vào ngày 7/2/2019, Carrasco đã cố gắng bắt cóc một người phụ nữ trong một bãi đậu xe ở Aurora và cuối cùng đã đánh cắp chiếc xe của người phụ nữ khi cô ấy trốn thoát. Năm ngày sau, Carrasco sử dụng chiếc xe trộm được để lái đến một ngôi nhà ở Cherry Hills Village, nơi anh ta dùng dao hãm hiếp một phụ nữ. Hắn ta bị bắt trong chiếc xe bị đánh cắp khoảng năm giờ sau đó.

Theo trang KDOC, Carrasco gần như dành cả quãng thời gian trưởng thành ở trong tù. Năm 11 tuổi, Carrasco đã phải vào trung tâm giáo dưỡng vì những hành động bất hảo của mình. Luật sư biện hộ cho Carrasco cũng phải thừa nhận là thân chủ của mình có rất ít khả năng sẽ thay đổi

'Rò rỉ' hình ảnh đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Tổng thống Haiti sau cái chết chấn động của chồng

'Rò rỉ' hình ảnh đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Tổng thống Haiti sau cái chết chấn động của chồng

May mắn thoát chết trong vụ Tổng thống Haiti bị ám sát, Đệ nhất phu nhân của quốc gia này đã bị thương nặng và hiện đang được diều trị tại Florida, Mỹ. Bà vừa cập nhật những hình ảnh đầu tiên của mình sau vụ việc vào ngày 15/7 vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm cưỡng hiếp tù chung thân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích