Không những giết vợ, tên đàn ông này còn chôn xác cô ngay dưới căn nhà và lừa dối cả đàn con của mình.

"Tôi sẽ không tha thứ và quên những gì mà ông ta đã gây ra." - Graham Jarvis nói về vụ việc cha của mình đã nhẫn tâm ra tay giết mẹ làm cuộc đời của anh tan nát, rơi vào tăm tối suốt hơn 1 thập kỷ. Graham Jarvis sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mình - Ảnh: Mirror Vào năm 2009, ông Harry Jarvis, 61 tuổi đang làm tài xế xe buýt tại West Lothian, Scotland đã sát hại chính người vợ tào khang của mình ngay trong căn hộ của gia đình. Tàn nhẫn hơn, ông ta đã lừa dối 4 đứa con đang bơ vơ vì mất mẹ của mình rằng mẹ chúng đang đi xa mặc dù ông đã giấu xác người phụ nữ xấu số ấy ngay dưới sàn nhà của mình và mặc nó thối rữa. Sau đó, ông Harry cùng với nhân tình của mình là bà Rita Heyster cao chạy xa bay.

Ông Harry và vợ thuở mặn nồng - Ảnh: Mirror Không may cho đôi trẻ, ít lâu sau, hài cốt của người phụ nữ bạc mệnh đã được tìm thấy, ông Harry cũng bị bắt ngay sau đó dù nhiều lần nói dối quanh có để chối tội. Trong phiên tòa vào năm 2011, ông vẫn tiếp tục thay đổi câu chuyện của mình và không bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Được biết, đến khi bị kết án, ông ta vẫn chưa một lần tiết lộ cách mình đã giết vợ. Trong khi điều tra về vụ án này, cựu Chánh Thanh Tra Phil Gachagan cho biết có một chi tiết trong lời khai của Harry có một chi tiết rất "hư cấu": "Sau khi Harry chôn xác vợ dưới sàn nhà, ông ta vẫn thường xuyên đến chỗ sàn nhà đó, nằm xuống và nói chuyện với vợ mình như bà vẫn còn sống bởi vì ông ta nhận ra thật khó khăn khi sống thiếu vợ của mình."

Nhan sắc xinh đẹp của vợ ông Harry - Ảnh: PA Vì những gì mình đã làm, Harry bị kết án 15 năm tù giam. Trong suốt thời gian thi hành án, cả 4 người con của ông đều từ chối việc thăm tù. Graham cho hay: "Phiên tòa kết thúc cũng là lần gặp cuối cùng giữa chúng tôi với ông ta. Không một ai trong số chúng tôi muốn liên hệ với người đàn ông tệ bạc này". Tuy vậy, Harry đã không có cơ hội để trả giá cho hành vi tà nhẫn của của mình. Năm 2017, ông ta qua đời trong tù vì bị bệnh nặng. Đến khi Harry chết, các con ông vẫn chưa tha thứ cho cha của mình vì nỗi đau mất mẹ là quá lớn. Graham chia sẻ: "Nó vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi gần 12 năm qua. Vẫn vẹn nguyên như thể mới xảy ra ngày hôm qua". Rita Heyster và Harry Jarvis đều phải chịu hình phạt thích đáng cho những gì mình gây ra - Ảnh: Mirror Bên cạnh đó, nhân tình của ông, Rita Heyster - người thừa kế 2,5 triệu bản Anh (khoảng 80 tỷ đồng) từ người người cha nuôi của mình, cũng đã phải chịu án từ 4,5 năm tù vì giúp cho Harry giấu xác vợ. Bởi vì ngoại hình kém sắc và có phần già nua của Rita, nhiều người tin rằng ông Harry đã phản bội lại người vợ thân yêu là vì tài sản của Rita. Tuy nhiên, ông ta chẳng thể ngờ mình lại bị quả báo đến sớm như vậy.

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