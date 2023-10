Một người phụ nữ được cho là mẹ của chú rể đột nhiên từ từ đi tới bên cạnh chiếc bục làm lễ của đôi trẻ. Ai cũng nghĩ rằng bà ấy chỉ muốn chúc phúc cho con trai mình, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Khi lên tới bậc cao nhất của bục hoa sen, người phụ nữ bỗng tháo dép ra đánh tới tấp vào chú rể mặc cho việc bám vào đài hoa sen thật sự rất nguy hiểm.

Phải có người đến lôi bà mẹ ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ thì đám cưới mới được tiếp tục - Ảnh: Cắt từ clip

Nhưng may mắn cho đôi trẻ vì chiếc bục được thiết kế quá đặc biệt và còn có thể chuyển động nữa nên người phụ nữ không thể làm gì 2 vợ chồng. Nhận thấy sự việc quá nghiêm trọng, nhiều người đã tiến lên can ngăn và kéo người phụ nữ ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ.

Truyền thông địa phương đưa tin, hành động bộc phát của người phụ nữ này là do bà không hài lòng với người con dâu do con trai bà lựa chọn. Dù cho bà đã ra sức can ngăn nhưng con trai vẫn quyết tâm cưới cho bằng được cô gái này. Điều đó khiến cho người mẹ đã tức điên lên và quyết tâm phá nát đám cưới này bằng mọi giá.