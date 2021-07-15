Người mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc nhưng lý do tại sao người phụ nữ này lại phá hỏng đám cưới của con trai mình?

Trong cuộc đời của mỗi người, đám cưới chính là một trong những dịp trọng đại nhất vì đó chính là bước ngoặc dẫn ta đến một trang mới của cuộc sống. Bởi vậy, chẳng ai muốn đám cưới của mình bị phá hỏng cả. Đám cưới là dịp thiêng liêng của mỗi người - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra vì dù cho có tính toán kỹ lưỡng thì cũng khó tránh được những tình huống bất ngờ. Mới đây, một đoạn clip đang viral trên mạng xã hội quay lại cảnh một đám cưới bị phá hoại bởi chính... mẹ ruột của chú rể.

Theo thông tin từ tờ India Times, đám cưới "hỗn loạn" này diễn ra tại bang Uttar Pradesh, nhưng không rõ thời điểm là bao giờ. Đoạn clip trên chỉ kéo dài 1 phút 20 giây nhưng đã ghi lại đủ tất cả các cung bậc cảm xúc của cặp đôi uyên ương và cả những hành động trong lúc bực tức của người mẹ. Người phụ nữ rút dép đánh con trai đang núp sau cô dâu - Ảnh: Cắt từ clip Đoạn video mở đầu với cảnh cô dâu chú rể đang đứng làm lễ trên một bục có hình hoa sen rất lộng lẫy, bên dưới là những người cầu nguyện cho cặp đôi và những thợ quay phim, chụp ảnh đang ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của đôi uyên ương để lưu giữ làm kỷ niệm. Tuy nhiên, khung cảnh đang rất hạnh phúc và lãng mạn này lại chẳng kéo dài được bao lâu.

Một người phụ nữ được cho là mẹ của chú rể đột nhiên từ từ đi tới bên cạnh chiếc bục làm lễ của đôi trẻ. Ai cũng nghĩ rằng bà ấy chỉ muốn chúc phúc cho con trai mình, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Khi lên tới bậc cao nhất của bục hoa sen, người phụ nữ bỗng tháo dép ra đánh tới tấp vào chú rể mặc cho việc bám vào đài hoa sen thật sự rất nguy hiểm. Phải có người đến lôi bà mẹ ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ thì đám cưới mới được tiếp tục - Ảnh: Cắt từ clip Nhưng may mắn cho đôi trẻ vì chiếc bục được thiết kế quá đặc biệt và còn có thể chuyển động nữa nên người phụ nữ không thể làm gì 2 vợ chồng. Nhận thấy sự việc quá nghiêm trọng, nhiều người đã tiến lên can ngăn và kéo người phụ nữ ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ. Truyền thông địa phương đưa tin, hành động bộc phát của người phụ nữ này là do bà không hài lòng với người con dâu do con trai bà lựa chọn. Dù cho bà đã ra sức can ngăn nhưng con trai vẫn quyết tâm cưới cho bằng được cô gái này. Điều đó khiến cho người mẹ đã tức điên lên và quyết tâm phá nát đám cưới này bằng mọi giá.

Không đồng ý kết hôn cùng bạn trai, 2 cô gái có chung 1 kết cục thương tâm, làm dậy sóng cả cộng đồng mạng Đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình, 2 thiếu nữ chỉ vì từ chối lời cầu hôn của bạn trai đã bị sát hại tàn nhẫn. Một người bị cưỡng hiếp rồi sát hại, người còn lại bị thiêu cháy trong rừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dam-cuoi-chu-re-bong-dung-bi-me-cam-dep-danh-toi-tap-nguyen-nhan-sau-xa-khien-nhieu-nguoi-khong-khoi-nga-ngua-412529.html