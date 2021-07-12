Căn phòng khách sạn kỳ lạ có đến 3 người chết bất đắc kỳ tử và lời kể rùng rợn về 'người phụ nữ ngồi chải tóc' làm MXH dậy sóng

Thế giới 12/07/2021 20:00

Khi đang uống rượu, người đàn ông bỗng dưng ngã xuống đất chết. Tuy vậy, không phải ngẫu nhiên mà trong cùng 1 nơi có đến 3 người đều chết bất đắc kỳ tử.

Trên thế giới, luôn tồn tại những điều kỳ lạ mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được. Một trong số đó chính là sự thật về những linh hồn, ma quỷ và tâm linh.

Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều bằng chứng chứng minh được sự hiện diện của những vật thể siêu nhiên bị đồn đoán và coi như hồn ma. Nhưng bởi vì phần đông nhân loại vẫn chưa tận mắt được chứng kiến nên những sự việc rùng rợn như vậy đều nhanh chóng bị bác bỏ.

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Người đàn ông đột tử khi đang uống bia cùng bạn - Ảnh: Kapook, Khaosod

Mới đây vào ngày 21/6, tại Thái Lan, một vụ án được báo cáo lên cảnh sát tại tỉnh Samut Prakan ở miền Trung nước này. Ở hiện trường vụ việc, một người đàn ông trung niên đang nằm sõng soài dưới sàn nhà bên cạnh là 2 chai bia đã mở và 4 chai vẫn nguyên vẹn. Nhân chứng duy nhất của vụ việc khai rằng đây là lần đầu tiên gặp người đàn ông sau 2 ngày quen nhau trên Facebook. Người phụ nữ 46 tuổi này cho biết ngoài việc là một chủ thầu, năm nay 53 tuổi, bà không còn biết bất kỳ điều gì về ông ta nữa.

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Dù đã được giúp đỡ kịp thời, người đàn ông vẫn không qua khỏi - Ảnh: Kapook, Khaosod

"Sau khi uống cạn 2 chai bia, ông ấy bỗng kêu đau đầu và ngã nhào ra đất. Tôi định lay ông ấy dậy để lên giường nằm, nhưng gọi mãi mà không có phản ứng nên vội vàng đi gọi nhân viên đến giúp đỡ" - người phụ nữ bàng hoàng kể lại. Khi nhân viên nhà nghỉ đến nơi và kiểm tra thì thấy ông ấy chỉ mới bất tỉnh nhưng nhanh chóng tử vong chỉ một lát sau.

Đội khám nghiệm sau đó đã nhanh chóng đưa thi thể của người đang ông đi. Hiện trường cũng được dọn dẹp nhanh chóng bởi các nhân viên khử trùng. 

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Căn phòng xảy ra vụ án trên - Ảnh: Kapook, Khaosod

Tuy nhiên, trong đội khử trùng có một nhân viên đã để lại câu chuyện hết sức kì dị: "Căn phòng này hết sức quái lạ, đây là người thứ 3 đột tử trong này rồi. Lúc 2 người trước đó chết, tôi cũng đến đây di chuyển thi thể. Vừa nãy trong lúc khử trùng, tôi thấy dường như có bóng đen bí ẩn lướt qua".

Khi được hỏi, một nhân viên tạp vụ ở nhà nghỉ này cũng đã kể một sự việc mà mỗi lần nhớ lại cô đều "nổi da gà" về căn phòng trên. Cô cho biết chính mắt mình đã nhìn tháy một người phụ nữ ngồi chải tóc trong căn phòng số 38 (căn phòng xảy ra án mạng), trong khi hôm đó không có khách nào thuê. "Ai làm việc ở đây đều rất sợ nhắc đến căn phòng đó", nhân viên này kể lại trong sợ hãi.

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Đã có 3 người chết tại căn phòng 38 trên - Ảnh: Kapook, Khaosod

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của người đàn ông vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ các tin đồn liên quan đến ma quỷ trong vụ án này. Họ cho biết, tất cả mọi thứ đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên vầ kêu gọi người dân không tin và dừng việc lan truyền các tin đồn vô căn cứ.

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