Tại Trung Quốc, một màn đánh ghen man rợ của người vợ vừa bắt quả tang chồng ngoại tình khiến dân tình bị một phen "chết khiếp".

Mới đây, đoạn clip đánh ghen của một người vợ gây "bão" trên các trang mạng ở Trung Quốc. Sau khi biết được chồng và nhân tình đang ở cùng nhau, người vợ cùng rất nhiều người từ đàn ông cho đến phụ nữ đến tận nơi "bắt gian" rồi đánh ghen vô cùng man rợ. Cụ thể, sau khi bắt gặp đôi nam nữ đang ngoại tình, cô vợ liền lao tới túm tóc, đánh đập tình nhân của chồng. Trong lúc "tức nước vỡ bờ", người vợ và những người đi theo đã không kiềm chế được mình nên có những hành động "bạo hành" cơ thể khiến cả hai người có vết máu.

Người vợ cũng đem theo người thân để 'xử' ông chồng ngoại tình Hành động túm tóc đầy tàn bạo của người vợ với nhân tình của chồng Không dừng lại ở việc đánh đập tàn bạo cho hả cơn giận dữ, cô vợ này còn lên một kịch bản khá chi tiết nhằm để "tra tấn" đôi nhân tình cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến ai nhìn xong cũng thấy hãi hùng và rợn cả người. Sau đó, vẫn chưa "đã cái nư", người vợ cùng những người bạn đã dùng mọi cách để sỉ nhục tinh thần, bắt cả hai diễn lại cảnh giường chiếu, thực hiện đủ tất cả các bước khi làm "chuyện ấy" trước mặt rất nhiều người. Dù không muốn nhưng vì quá sợ hãi, cặp đôi đành phải làm theo. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người thực sự cảm thấy lạnh sống lưng bởi sự trả đũa của người vợ thật là kinh khủng. Hai kẻ phản bội bị bắt gian dù đang "hành sự" cũng vẫn bị đánh đập như thường. Song song đó, những người xung quanh đua nhau chĩa điện thoại vào để quay cảnh "diễn phim" này của họ.

Đôi tình nhân 'hành sự' công khai ngay trước mặt của bao người - Ảnh: chụp màn hình Không những nhục nhã trước bao nhiêu người, cặp đôi ngoại tình còn ê chề khi bị người vợ quay clip lại - Ảnh: chụp màn hình Theo Vietnamnet, đoạn clip dài hơn 12 phút nhưng đa phần là những phân đoạn "ân ái" của chồng và nhân tình trong nỗi sợ hãi và bị đe dọa tới điếng hồn. Chưa rõ chi tiết sự việc hay các nhân vật đó có mối quan hệ thế nào nhưng đây cũng là hình ảnh gây choáng váng cho người xem. Đồng thời, đoạn clip cũng phản ánh sự dã man của người vợ, đây cũng được xem là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng dù với lý do gì và trong hoàn cảnh nào. Trong xã hội hiện nay, chuyện đánh ghen vốn không còn hiếm, song chọn cách đánh ghen thế nào cho văn minh, hợp tình hợp lý mới là điều nên làm. Mọi phụ nữ cần biết kiềm chế bản thân trong lúc tức giận. Câu chuyện trên đây chính là lời cảnh tỉnh cho những ai luôn có ý định ngoại tình và những người phụ nữ vì một kẻ không đáng mà làm hại đến chính bản thân mình.

'Chính thất' chặn xe, náo loạn cả góc phố để bóc phốt chồng ngoại tình ghẻ lạnh vợ con, hành động của người chồng khiến ai cũng chạnh lòng Khi một người đàn ông ngoại tình muốn đến với "tình yêu đích thực" của anh ta, có lẽ người phụ nữ càng tìm cách níu kéo bao nhiêu thì anh ta lại càng cảm thấy muốn được "bước đi chẳng bao giờ quay lại" bấy nhiêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-ron-voi-man-tra-thu-lanh-song-lung-cua-nguoi-vo-khi-bat-nhan-tinh-cua-chong-lam-chuyen-ay-ngay-truoc-mat-minh-406822.html