Nạn nhân trong 2 vụ án giết người hiện đang gây chấn động toàn Indonesia đều là những cô gái trẻ với tương lai rộng mở, chỉ vì từ chối lời cầu hôn mà bị sát hại một cách dã man.

Đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình, 2 thiếu nữ chỉ vì từ chối lời cầu hôn của bạn trai đã bị sát hại tàn nhẫn. Một người bị cưỡng hiếp rồi đâm chết, người còn lại bị thiêu cháy trong rừng.

Truyền thông Indonesia đưa tin, cảnh sát đã phát hiện tại làng Suradita, phía Đông Java 1 thi thể bị cháy đen trong vườn trồng sắn thuộc sở hữu của nhà dân. Nạn nhân được xác định là một cô gái 19 tuổi.

Theo lời kể của người dân, số tro cốt được phát hiện vào rạng sáng tầm 6h ngày 9/7 vừa qua. Hiện trường là một vườn sắn ít người qua lại.

Hiện trường vụ án với xác chết cháy đen chỉ còn lại tro cốt - Ảnh: Kompas, Tribunnews

Bởi vì tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đã nhanh chóng mở cuộc điều tra lớn. Ngay sau đó, 2 hung thủ đã bị bắt lần lượt là DS (20 tuổi) và US (42 tuổi) đến từ Nam Tangerang. Được biết, DS là bạn trai của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, DS khai rằng vốn mình yêu bạn gái đến sâu đậm nhưng cô gái cùng gia đình cô lại phũ phàng từ chối. Lời từ chối này của nạn nhân đã chạm đến lòng tự ái của hắn ta cho nên gã đàn ông này đã ra tay với chính người yêu của mình.

Hai thủ phạm đã giết chết cô gái - Ảnh: Kompas, Tribunnews

Cùng với sự giúp đỡ của US, DS đã giết chết nạn nhân rồi thiêu hủy xác để không còn ai có thể nhận dạng được. Nhưng lưới trời lồng lộng, DS đã không thể thoát tội một cách dễ dàng như vậy. Cảnh sát trưởng ở Nam Tangerang cho biết hiện họ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bị hiếp dâm tập thể, giết chết man rợ rồi thả trôi sông vì từ chối lời cầu hôn

Vào ngày 12/7 vừa qua, một vụ án tại khu vực Panai đã ngập tràn các mặt báo khi nạn nhân được phát hiện bị thả trôi sông cùng với thi thể không quần áo. Cảnh sát cho hay, nạn nhân đã được phát hiện bởi người dân địa phương hôm 7/7 vừa rồi.

Cảnh sát hôm 11/7 cho biết: "Khi người dân tìm thấy thi thể của nạn nhân họ đã nhanh chóng báo cho chúng tôi. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm và chúng tôi bước đầu nhận định đây là một vụ giết người và cưỡng bức".

Cô gái bị cưỡng hiếp rồi giết dã man - Ảnh: Kompas, Tribunnews

Theo kết quả điều tra từ cảnh sát, nạn nhân là phụ nữ có tên là Roani, cô gái này đến từ Nam Sumatra. Được biết, cô gái này đã từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông, tên này sau đó đã bắt cóc rồi cùng đồng bọn thay nhau cưỡng hiếp rồi giết chết cô. Vì muốn xóa dấu vết, những tên này đã thả xác cô gái trôi sông.

Cảnh sát trưởng Erlin Tangjaya của Muba cho biết các thủ phạm của vụ án là Alamsari (35 tuổi), Rian Hidayat (26 tuổi), JP (16 tuổi), SK và CA. hiện 3 nghi phạm đã bị bắt giữ, chỉ có SK và CA vẫn đang bị truy nã gắt gao.



3/5 nghi phạm đã bị bắt, chúng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình - Ảnh: Kompas, Tribunnews

Ông Erlin nói thêm: "Dựa trên cuộc điều tra, chúng tôi đã có được danh tính của các nghi phạm. Sau đó, chúng tôi đã bắt giữ ba người, chúng tôi vẫn đang truy lùng hai người khác. Động cơ của sự việc là nạn nhân không muốn kết hôn với nghi phạm tên SK".

Khi bị thẩm vấn, ba nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình. Các nghi phạm hiện đang bị giam giữ và bị buộc tội với nhiều tội danh gồm giết người và hiếp dâm.