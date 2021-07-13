Thiếu nữ 24 tuổi bị người yêu cũ của 'bạn trai phi công' đánh ghen kinh hoàng, cầu xin giúp đỡ nhưng người tình trơ mắt đứng nhìn

Thế giới 13/07/2021 08:07

Hẹn gặp người yêu cũ của bạn trai vì muốn nói rõ chuyện yêu đương, cô gái bị đánh ghen tập thể còn gã bạn trai chỉ trơ mắt đứng nhìn.

Ettoday đưa tin, một cô gái 24 tuổi tên Hoa Hoa mới đây vừa gửi đơn tố cáo lên thành phố Tân Đài Bắc sau khi bị hành hung tập thể bởi bạn gái cũ của người yêu hiện tại. Được biết, bạn trai của Hoa Hoa là một thanh niên 18 tuổi tên là A Đình. A Đình nổi tiếng đào hoa, thường có quan hệ yêu dương với những người phụ nữ lớn hơn 6-7 tuổi và phải thật xinh đẹp.

Tuy Hoa Hoa và A Đình có mối quan hệ mặn nồng nhưng Hoa Hoa luôn phải chịu đau khổ vì người yêu cũ của A Đình. Trước khi quen Hoa Hoa, A Đình yêu đương với một cô gái tên Tiểu Di 25 tuổi. Tuy là người yêu cũ nhưng Tiểu Di vẫn còn rất yêu A Đình, nhiều lần níu kéo anh ta quay lại bên mình.

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Hoa Hoa không ngờ tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy vô cùng đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 3/7 vừa qua, sau thời gian dây dưa mãi, Hoa Hoa và Tiểu Di hẹn gặp nhau tại nhà riêng của Tiểu Di để nói chuyện một lần cho xong. Hoa Hoa không ngờ tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy vô cùng đáng sợ.

Hoa Hoa vì chỉ muốn nói chuyện bình thường nên đã đi một mình đến nhà Tiểu Di. Vừa bước vào căn hộ, Hoa Hoa ngớ người khi nơi đây không chỉ có Tiểu Di mà còn cả A Đình bạn trai mình và 6 người khác, trong đó có 2 người vẫn là trẻ vị thành niên.

Trong buổi nói chuyện, Tiểu Di yêu cầu Hoa Hoa phải ngay lập tức chia tay với bạn trai để cô ta và A Đình quay về bên nhau nhưng Hoa Hoa nhất quyết từ chối. Thấy vậy, Tiểu Di cùng với những người còn lại xông vào đánh Hoa Hoa túi bụi Hoa Hoa. Cả quá trình hành hung Hoa Hoa bị cả bọn quay lại bằng điện thoại.

Hoa Hoa không thể phản kháng vì bị đánh tập thể. Cô bị rách mí mắt, mũi và đầu cũng có vết thương, ngoài ra còn bị Tiểu Di và đồng bọn nhét thanh sắt, bôi kem đánh răng vào vùng kín làm cô bị thương nghiêm trọng. Trong quá trình bị đánh đập, Hoa Hoa đã nhiều lần cầu xin bạn trai giúp đỡ nhưng A Đình lại là một tên hèn nhát khi chỉ trơ mắt đứng nhìn.

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Hoa Hoa bị hành hung dã man - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi rời đi, A Đình còn cướp hết số tiền 3000 tệ của Hoa Hoa và cả 3 thẻ ngân hàng, ép cô nói ra mật khẩu. Sau đó, Tiểu Di và đồng bọn còn đe dọa không cho Hoa Hoa báo cảnh sát về vụ đánh ghen này bằng không sẽ tung các video vừa quay ra hòng hạ nhục cô. Hoa Hoa phải giả vờ đồng ý nhưng sau đó nhanh chóng đi báo cảnh sát.

Sau khi tố cáo với cảnh sát, Hoa Hoa được giám định thương tích và mọt cuộc điều tra lớn đã được tổ chức bởi cảnh sát thành phố Tây Bắc. Hôm 4/7, toàn bộ những kẻ tham gia vào vụ bạo hành Hoa Hoa đều bị cảnh sát bắt giữ. Lúc này cả bọn còn ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Di vẫn mọt mực chối tội: "Tôi không ngờ cô ta lại đi báo cảnh sát. Tôi không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến thế".

Vụ việc nhanh chóng được trình lên tòa án, 8 người gồm cả A Đình và Tiểu Di trong vụ việc đều sẽ bị đưa ra tòa khởi tố với tội danh bắt giữ người trái phép, cướp tài sản và cũng sẽ bị truy tố theo luật phòng chống dịch vì tụ tập quá 5 người. Sự việc vẫn đang trong quá trình xử lý.

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