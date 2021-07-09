Cả gia đình thoát cảnh chết cháy nhờ lời nói bất ngờ khi đang hốt hoảng của em bé 4 tuổi

Thế giới 09/07/2021 23:07

Tuy chỉ là một câu nói bập bẹ và vài động tác tay, em bé 4 tuổi đã cứu được cả gia đình mình khỏi việc bị thiêu chết.

Theo ABC News, vào ngày 25/6 vừa qua, một vụ cháy nhà đã suýt xảy ra tại một hộ gia đình ở Jacksonville, Florida, Mỹ nếu không có sự thông minh của bé gái 4 tuổi. Cụ thể, cha của bé Amelia Jermyn 4 tuổi là ông Jermyn đã đăng tải lên Instgram mình một đoạn camera an ninh ghi lại toàn cảnh vụ cháy. Lúc này, bé Amelia đang chơi đùa trong nhà bếp trong khi xem phim hoạt hình trên TV thì phát hiện vụ cháy.

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Cô bé Amelia nhận ra đám cháy và nhanh chóng đi gọi bố mình - Ảnh: Asianet Newsable

Khi nhận ra dám cháy, Amelia tiến lại gần để quan sát nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Lúc này, khi nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, cô bé thốt lên: "Một đám cháy kìa, bố sẽ giết mình mất". Sau vài giây sau suy nghĩ, cô bé nhanh chóng chạy nhanh về phía cha mình đang ở trong một căn phòng khác.

Lúc này, ông Jermyn đang đánh răng trong toilet thì nghe tháy tiếng gọi của con gái. Cô bé nói: "Bố ơi, bố phải ra đây xem cái này", đồng thời làm động tác tay thể hiện hình ảnh ngọn lửa đang bốc cháy nhưng thời điểm đó, ông Jermyn không hiểu ý của cô bé là gì.

Sau khi bước vào phòng bếp, ông Jermyn đã nhận ra ngay sự việc đến từ chiếc nồi chiên không dầu của gia đình. Ông nói rằng nồi chiên không dầu đã được sử dụng để chiên gà và khoai tây 30 phút trước khi vụ việc xảy ra. Thực phẩm đã được tiêu thụ hết và chiếc nồi chiên chỉ đơn giản là nằm trên bàn bếp và tự chập mạch điện gây ra hỏa hoạn mà thôi.

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Cha của bé Amelia đã ném chiếc nồi chiên đang bốc cháy thẳng xuống hồ bơi - Ảnh: ABC7

Ngay giây phút thấy chiếc nồi chiên không dầu bốc cháy, ông Jermyn đã lao ngay đến để dập lửa khi mà những con chó cưng đang chạy xung quanh bếp vì bị ngọn lửa làm cho hốt hoảng. Ông Jermyn ngay lập tức đã ném chiếc nồi chiên xuống bể bơi rồi dập phần lửa còn lại trong nhà bếp bằng một cốc nước.

Ông Jermyn viết trên trang Instagram của mình: "Con gái tôi đã cứu cả nhà trong tối nay. Nồi chiên không khí bị chập mạch và bốc cháy. Hôm nay con bé là một anh hùng thực sự."

May mắn thay, ngoại trừ ông Jermyn bị bỏng vài chỗ ở chân thì cả gia đình, bao gồm những chú chó đều không có ai bị thương. Dưới bài đăng của ông Jermyn, nhiều người đã chúc mừng khi gia đình ông may mắn thoát nạn, đồng thời ngợi khen con gái ông là một đứa trẻ thông minh và can đảm. 

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Từ khóa:   hỏa hoạn chết cháy nồi chiên không dầu bốc cháy

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