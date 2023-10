Khi nhận ra dám cháy, Amelia tiến lại gần để quan sát nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Lúc này, khi nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, cô bé thốt lên: "Một đám cháy kìa, bố sẽ giết mình mất". Sau vài giây sau suy nghĩ, cô bé nhanh chóng chạy nhanh về phía cha mình đang ở trong một căn phòng khác.

Theo ABC News, vào ngày 25/6 vừa qua, một vụ cháy nhà đã suýt xảy ra tại một hộ gia đình ở Jacksonville, Florida, Mỹ nếu không có sự thông minh của bé gái 4 tuổi. Cụ thể, cha của bé Amelia Jermyn 4 tuổi là ông Jermyn đã đăng tải lên Instgram mình một đoạn camera an ninh ghi lại toàn cảnh vụ cháy. Lúc này, bé Amelia đang chơi đùa trong nhà bếp trong khi xem phim hoạt hình trên TV thì phát hiện vụ cháy.

Cha của bé Amelia đã ném chiếc nồi chiên đang bốc cháy thẳng xuống hồ bơi - Ảnh: ABC7

Ngay giây phút thấy chiếc nồi chiên không dầu bốc cháy, ông Jermyn đã lao ngay đến để dập lửa khi mà những con chó cưng đang chạy xung quanh bếp vì bị ngọn lửa làm cho hốt hoảng. Ông Jermyn ngay lập tức đã ném chiếc nồi chiên xuống bể bơi rồi dập phần lửa còn lại trong nhà bếp bằng một cốc nước.

Ông Jermyn viết trên trang Instagram của mình: "Con gái tôi đã cứu cả nhà trong tối nay. Nồi chiên không khí bị chập mạch và bốc cháy. Hôm nay con bé là một anh hùng thực sự."

May mắn thay, ngoại trừ ông Jermyn bị bỏng vài chỗ ở chân thì cả gia đình, bao gồm những chú chó đều không có ai bị thương. Dưới bài đăng của ông Jermyn, nhiều người đã chúc mừng khi gia đình ông may mắn thoát nạn, đồng thời ngợi khen con gái ông là một đứa trẻ thông minh và can đảm.