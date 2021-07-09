Bạn trai từ chối mua đồ đắt tiền liền bị bạn gái ra tay 'ẩu đả', mắng té tát là 'tên phế vật' ngay giữa trung tâm thương mại

Đòi hỏi bạn trai phải mua cho mình những món đồ đắt tiền vượt ngoài khả năng, cô gái đã ra tay đánh anh ngay giữa trung tâm thương mại.

Khi yêu, nhiều cô gái liên tục làm nũng, đòi hỏi người yêu phải cung phụng, mua tặng mình những thứ mà họ muốn. Cũng vì yêu, nhiều chàng trai đã không tiếc tiền của hay công sức để chiều theo sở thích của bạn gái. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp khi không thể đáp ứng được nhu cầu của người yêu, nhiều anh chàng đã phải rơi vào các tình huống oái oăm.

Mới đây, tại một trung tâm thương mại ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một cặp đôi đã gây gỗ với nhau khi đang đi mua sắm. Lý do sâu xa cho sự việc trên là chàng trai không chịu thanh toán hóa đơn quần áo, giày dép trị giá 1.800 tệ (xấp xỉ 6,3 triệu đồng). Anh bạn trai cho biết mình từ chối thanh toán vì số tiền này vượt quá khả năng chi tiêu của anh.

Chỉ vì một hóa đơn 1800 tệ, cô gái đánh luôn trai giữa trung tâm thương mại - Ảnh: Sina

Sau đó, chỉ vì vài bộ quần áo không thể mua, cô gái cảm thấy bị sỉ nhục nên liên tục mắng chửi và xảy ra ẩu đả với bạn trai. Cô gái tức giận và la lối, cô cho rằng bạn trai lớn tuổi như vậy rồi và đã đi làm lâu nên chắc chắn hoàn toàn có khả năng chi trả cho hóa đơn này, thậm chí còn cho rằng anh không mua được vài bộ quần áo thì chỉ là 1 tên phế vật.

Chưa nói hết câu, cô gái đã lao vào đánh bạn trai ngay giữa trung tâm thương mại và bị người xung quanh thi nhau quay lại. Đoạn video đã ghi lại hình ảnh cặp đôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau ở hành lang của trung tâm thương mại. Cô gái cố sức giữ chặt quần áo của bạn trai, không cho anh ta rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng chàng trai vẫn cố rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận phê phán cô gái này đã xuất hiện. Nhiều người cho rằng cô gái này thật ngang ngược và không biết cách cư xử. Có người còn nói thẳng: "Cô này có vấn đề về thần kinh à? Có tiền sao không tự mua đi? Đòi bạn trai mua không được thì lao vào đánh, đúng là không biết xấu hổ".

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