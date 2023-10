Thiên tài Trung Quốc: 5 tuổi thuộc 500 bài thơ Đường, 12 tuổi học đại học, khiến Harvard phá vỡ thông lệ 300 năm

Doãn Hi hiện đang là giáo sư tại Trường đại học Harvard - trường đại học hàng đầu thế giới hiện nay. Sinh năm 1984 tại Chu Châu, Trung Quốc, ngay từ nhỏ Doãn Hi đã bộc lộ sở thích với những con số và sớm được phát huy tài năng thiên bẩm của mình.

Thời ấu thơ của Doãn Hi có nhiều điểm khác biệt với những đứa trẻ cùng lứa. Năm 5 tuổi khi mà bạn bè còn đang nghịch đất thì cậu bé Doãn Hi đã thuộc làu 500 bài thơ đường, năm 7 tuổi chỉ mất 3 ngày để đọc xong sách của chương trình giáo khoa tiểu học.

Năm 1993, Doãn Hi vừa hơn 9 tuổi đã được nhận vào lớp thử nghiệm trí tuệ phi thường của trường trung học số 8 Bắc Kinh sau thời gian tự học giải tích và cơ học lượng tử. Thời gian học tập tại trường, Doãn Hi luôn giữ phong độ đạt trên 90 điểm trong tất cả các môn học và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nhận học bổng. Tuy vậy, cậu bé Doãn Hi vẫn có một tuổi thơ vui vẻ bên cạnh chúng bạn.

Doãn Hi hứa sẽ về xây dựng đất nước - Ảnh: Internet

Năm 12 tuổi, Doãn Hi chính thức trở thành sinh viên trẻ nhất của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc với số điểm 572. Năm 17 tuổi hoàn thành chương trình đại học tại đây. Sau khi tốt nghiệp, Doãn Hi quyết tâm sang Mỹ để tiếp tục học tập. Doãn Hi rất may mắn khi có người thầy cố vấn rất nhiệt tình đã giới thiệu cậu đến với nhiều trường đại học danh giá trên thế giới.

Trời không phụ lòng người, Đại học Harvard đã để mắt đến nhân tài xuất chúng từ Trung Quốc và quyết định tài trợ cho Doãn Hi xuất học bổng toàn phần trị giá 20.000 USD - một con số cực kỳ lớn vào đầu những năm 2000 cho chương trình học Tiến sĩ Vật Lý. Trước khi đi, cậu hứa với thầy cố vấn tại đại học: "Em sẽ trở về phục vụ quê hương sau khi sang nước ngoài học tập, nghiên cứu thêm".



Hiên tại, Doãn Hi đang là giáo sư giảng dạy tại trường đại học Harvard

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ tại Harvard, Doãn Hi đã khiến Harvard đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, chưa từng có tiền lệ trong 300 năm tại đây là giữ anh ở lại tiếp tục nghiên cứu. Theo nguyên tắc của Harvard, không bao giờ được phép ở lại trường sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ.

Suốt những năm ở lại Harvard, Doãn Hi đã gặt hái được thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình là nhận được giải thưởng nghiên cứu Sloan Research Fellowships - một trong những giải thưởng lâu đời nhất ở Mỹ trong các lĩnh vực vật lý, hóa học và toán học vào năm 2013. Doãn Hi chính thức trở thành tiến sĩ trẻ nhất tại Harvard vào năm 2015 khi mới 31 tuổi.

Quyết định khó khăn ngày thành công

Mặc dù từng hứa hẹn với Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc rằng: "Em sẽ trở về phục vụ quê hương sau khi sang nước ngoài học tập, nghiên cứu thêm" nhưng Doãn Hi lại làm trái với lời nói của mình. Quyết định này của anh khiến không ít người dân Trung Quốc ngỡ ngàng và giận dữ, nhiều người còn chỉ trích thiên tài này là vô ơn.

Quyết định không về quê hương của anh gặp nhiều trỉ chích - Ảnh: Internet

Thực tế, vì đã ở Mỹ một thời gian dài nên việc trở lại Trung Quốc của Doãn Hi gặp không ít khó khăn về mặt thủ tục pháp lý. Nhận thấy đây là thời điểm hợp lý, Harvard đã đưa ra những đề nghị "béo bở" nhầm giữ chân Doãn Hi ở lại là tăng lương và tài trợ cho bất kỳ dự án nào mà anh muốn nghiên cứu. Doãn Hi chia sẻ hiện tại quan tâm hàng đầu của anh là cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại Mỹ.