Thiên tài Trung Quốc: 5 tuổi thuộc 500 bài thơ Đường, 12 tuổi học đại học, khiến Harvard phá vỡ thông lệ 300 năm

Thế giới 10/06/2021 18:24

12 tuổi học đại học, 23 tuổi trở thành tiến sĩ, người duy nhất được Harvard giữ lại trường trong suốt hơn 300 năm là số ít trong những điều phi thường mà Doãn Hi - một thiên tài Trung Quốc đã làm được.

Doãn Hi hiện đang là giáo sư tại Trường đại học Harvard - trường đại học hàng đầu thế giới hiện nay. Sinh năm 1984 tại Chu Châu, Trung Quốc, ngay từ nhỏ Doãn Hi đã bộc lộ sở thích với những con số và sớm được phát huy tài năng thiên bẩm của mình.

5 tuổi đã thành thiên tài, 12 tuổi thành sinh viên của trường đại học top đầu đất nước

Thời ấu thơ của Doãn Hi có nhiều điểm khác biệt với những đứa trẻ cùng lứa. Năm 5 tuổi khi mà bạn bè còn đang nghịch đất thì cậu bé Doãn Hi đã thuộc làu 500 bài thơ đường, năm 7 tuổi chỉ mất 3 ngày để đọc xong sách của chương trình giáo khoa tiểu học.

doan hi 1
Ngay từ nhỏ, Doãn Hi đã bộc lộ khả năng thiên bẩm của mình - Ảnh: Internet

Khi thấy mẹ mang về nhà những cuốn sách toán học không thuộc cấp học của mình, ánh mắt cậu bỗng sáng lên và nài nỉ mẹ: "Mẹ ơi, cho con xem. Con hứa sẽ không để nó ảnh hưởng tới việc học của con. Con thích xem các con số trong này”.

Năm 1993, Doãn Hi vừa hơn 9 tuổi đã được nhận vào lớp thử nghiệm trí tuệ phi thường của trường trung học số 8 Bắc Kinh sau thời gian tự học giải tích và cơ học lượng tử. Thời gian học tập tại trường, Doãn Hi luôn giữ phong độ đạt trên 90 điểm trong tất cả các môn học và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nhận học bổng. Tuy vậy, cậu bé Doãn Hi vẫn có một tuổi thơ vui vẻ bên cạnh chúng bạn.

doan hi 2
Doãn Hi hứa sẽ về xây dựng đất nước - Ảnh: Internet

Năm 12 tuổi, Doãn Hi chính thức trở thành sinh viên trẻ nhất của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc với số điểm 572. Năm 17 tuổi hoàn thành chương trình đại học tại đây. Sau khi tốt nghiệp, Doãn Hi quyết tâm sang Mỹ để tiếp tục học tập. Doãn Hi rất may mắn khi có người thầy cố vấn rất nhiệt tình đã giới thiệu cậu đến với nhiều trường đại học danh giá trên thế giới.

Trời không phụ lòng người, Đại học Harvard đã để mắt đến nhân tài xuất chúng từ Trung Quốc và quyết định tài trợ cho Doãn Hi xuất học bổng toàn phần trị giá 20.000 USD - một con số cực kỳ lớn vào đầu những năm 2000 cho chương trình học Tiến sĩ Vật Lý. Trước khi đi, cậu hứa với thầy cố vấn tại đại học: "Em sẽ trở về phục vụ quê hương sau khi sang nước ngoài học tập, nghiên cứu thêm".

doan hi 3
Hiên tại, Doãn Hi đang là giáo sư giảng dạy tại trường đại học Harvard

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ tại Harvard, Doãn Hi đã khiến Harvard đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, chưa từng có tiền lệ trong 300 năm tại đây là giữ anh ở lại tiếp tục nghiên cứu. Theo nguyên tắc của Harvard, không bao giờ được phép ở lại trường sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ.

Suốt những năm ở lại Harvard, Doãn Hi đã gặt hái được thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình là nhận được giải thưởng nghiên cứu Sloan Research Fellowships - một trong những giải thưởng lâu đời nhất ở Mỹ trong các lĩnh vực vật lý, hóa học và toán học vào năm 2013. Doãn Hi chính thức trở thành tiến sĩ trẻ nhất tại Harvard vào năm 2015 khi mới 31 tuổi.

Quyết định khó khăn ngày thành công 

Mặc dù từng hứa hẹn với Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc rằng: "Em sẽ trở về phục vụ quê hương sau khi sang nước ngoài học tập, nghiên cứu thêm" nhưng Doãn Hi lại làm trái với lời nói của mình. Quyết định này của anh khiến không ít người dân Trung Quốc ngỡ ngàng và giận dữ, nhiều người còn chỉ trích thiên tài này là vô ơn.

doan hi 5
Quyết định không về quê hương của anh gặp nhiều trỉ chích - Ảnh: Internet

Thực tế, vì đã ở Mỹ một thời gian dài nên việc trở lại Trung Quốc của Doãn Hi gặp không ít khó khăn về mặt thủ tục pháp lý. Nhận thấy đây là thời điểm hợp lý, Harvard đã đưa ra những đề nghị "béo bở" nhầm giữ chân Doãn Hi ở lại là tăng lương và tài trợ cho bất kỳ dự án nào mà anh muốn nghiên cứu. Doãn Hi chia sẻ hiện tại quan tâm hàng đầu của anh là cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại Mỹ.

Kỳ lạ vùng đất theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ được lấy nhiều chồng, để ngực trần và kiêng tắm gội cả đời

Kỳ lạ vùng đất theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ được lấy nhiều chồng, để ngực trần và kiêng tắm gội cả đời

Tại quốc gia Namibia xa xôi, có một bộ tộc mà phụ nữ có địa vị trong xã hội cao khi họ được tham gia quyết định mọi việc lớn nhỏ của bộ lạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiên tài Trung Quốc Đại học Harvard Giáo sư tại Harvard

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích