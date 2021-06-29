Cây xoài lúc lỉu trái thơm ngọt, 'thả rông' dọc nguyên con đường ở Trung Quốc nhưng không ai dám cả gan động đến, đây là nguyên nhân bất ngờ

Ở Trung Quốc, cây xoài trồng đầy đường nhưng không phải để thu hoạch trái mà để làm những việc bất ngờ sau đây.
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Ở Trung Quốc, bạn sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh nguyên một con đường trồng đầy cây xoài, cây nào cũng trĩu quả, sai trái lúc lỉu. Thế nhưng, điều kì lạ là xoài nhiều như vậy nhưng dường như người dân ở đây chẳng ai đoái hoài tới hay có ý hái đem về nhà.
Mới đây, trên TikTok, tài khoản của một cô gái người Việt đang công tác tại Trung Quốc đã hé lộ câu trả lời cho sự việc vì sao ở đất nước tỷ dân này lại trồng xoài đầy đường như thế. Đảm bảo khi nghe xong bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên.
Cụ thể, trong đoạn clip chia sẻ, cô gái này đã nói rằng ở Trung Quốc trồng xoài dọc đường chỉ để lọc không khí, lọc đất và nước. Ngoài ra, trồng xoài cũng là để giữ gìn mỹ quan đô thị. Mặc dù xoài chín rất thơm và ngọt nhưng người dân nơi đây được khuyến cáo không nên ăn vì trái xoài không đạt chuẩn cho người sử dụng.
Trước đó, một thanh niên đã đăng tải đoạn clip về một con đường đều ngập tràn xoài làm bóng mát nhìn "sướng con mắt". Bây giờ netizen mới hiểu lý do vì sao ở đây xoài được trồng nhiều mà chẳng ai quan tâm.