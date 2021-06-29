Cây xoài lúc lỉu trái thơm ngọt, 'thả rông' dọc nguyên con đường ở Trung Quốc nhưng không ai dám cả gan động đến, đây là nguyên nhân bất ngờ

Ở Trung Quốc, bạn sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh nguyên một con đường trồng đầy cây xoài, cây nào cũng trĩu quả, sai trái lúc lỉu. Thế nhưng, điều kì lạ là xoài nhiều như vậy nhưng dường như người dân ở đây chẳng ai đoái hoài tới hay có ý hái đem về nhà.

Cây xoài được trồng dọc nguyên con đường - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, trên TikTok, tài khoản của một cô gái người Việt đang công tác tại Trung Quốc đã hé lộ câu trả lời cho sự việc vì sao ở đất nước tỷ dân này lại trồng xoài đầy đường như thế. Đảm bảo khi nghe xong bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên.