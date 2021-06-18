‘Quả xoài 25 triệu’ bất ngờ rơi khiến Phượng Chanel ‘toang' siêu xe 2 tỷ

Một quả xoài vô tình rơi trúng làm vỡ kính "chiếc Mẹc 2 tỷ" khiến Phượng Chanel tiếc đứt ruột.

Phượng Chanel luôn khiến dân tình xuýt xoa khi xuất hiện trong những bộ cánh hàng hiệu. Bên cạnh đó cô còn được mọi người chú ý với mối tình lãng mạn đã qua bên nam tài tử Quách Ngọc Ngoan.

Mới hôm nay, mạng xã hội lại "dậy sóng" vì câu chuyện mà cô chia sẻ trên mạng xã hội. Cộng đồng xót xa cho cô khi chứng kiến cảnh trái xoài rơi trúng chiếc Mẹc làm kính vỡ tan tành.

Chắc có lẽ do Phượng Chanel bận rộn không có thời gian hái trái nên quả xoài đã rụng trúng chiếc xe 2 tỷ khiến kính vỡ tan tành - Ảnh: Chụp từ clip

Nhiều người xem dự đoán có thể do đại gia quá bận rộn không có thời gian hái trái nên quả chín đã rơi xuống chiếc ô tô đắt tiền gây vỡ kính.

Theo những người rành về xe hơi thì chiếc kính xe của Phượng Chanel có giá khoảng 25 triệu đồng. Khi quả xoài không may rơi xuống thì Phượng Chanel phải tốn một khoảng tiền tương đương để thay kính mới.

Nhiều người cho rằng nữ đại gia xứ Thanh phải bỏ khoảng 25 triệu để thay kính xe mới - Ảnh: Internet

Có lẽ vì thế mà cõi mạng đã xôn xao bàn tán rằng đây chính là quả xoài đắt nhất Việt Nam.

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