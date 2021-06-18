Quang Lê: 'Một đứa trẻ đi vào nghệ thuật mà không có người dẫn đầu thì thua'

Hậu trường 18/06/2021 14:22

Quang Lê thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình giữa lùm xùm Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Sau khi Phi Nhung và Hồ Văn Cường có những ồn ào xung quanh đến chuyện giữ tiền cát sê và giải thưởng suốt bao năm qua thì cư dân mạng cũng bắt đầu đặt hai cái tên Quang Lê và Phi Nhung lên bàn cân so sánh. Cuộc sống của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi cũng bị khán giả săm soi nhiệt tình, bởi lẽ cả hai đều là con nuôi của hai ca sĩ nổi đình nổi đám showbiz Việt. Chính vì điều này, Quang Lê cũng đã chủ động nói lên quan điểm của mình để khán giả có thể hiểu hơn về nghề đi hát và sự chăm sóc của Phi Nhung dành cho con nuôi trong suốt thời gian qua.

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Mối quan hệ giữa Quang Lê và Phương Mỹ Chi bị khán giả so sánh với Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet
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Quang Lê cho rằng 'Một đứa trẻ đi vào nghệ thuật mà không có người dẫn đầu thì thua' - Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn trên truyền thông, ca sĩ Quang Lê chia sẻ: "Một đứa trẻ đi vào nghệ thuật mà không có người dẫn đầu thì thua. Theo tôi thấy thì nhờ có Phi Nhung, Hồ Văn Cường mới có show, cũng như Phương Mỹ Chi nhờ có tôi, tôi kết nối với những mối quan hệ của tôi để giúp cho con mình đi show. Một người trẻ mà đi vào showbiz nếu không có một người đỡ đầu thì phải có một người quản lý thật chuyên nghiệp mới có thể đi đường dài. Nếu ngày ấy mà Hồ Văn Cường cứ để cho cha mẹ và gia đình quản lý thì tôi nghĩ rất khó khăn. Cho nên có một người đỡ đầu thì mình nên trân trọng điều đó".

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Nhờ Phi Nhung, ca sĩ Hồ Văn Cường mới có nhiều show diễn - Ảnh: Internet
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Sau khi đoạt quán quân Vietnam Idol Kids Phi Nhung đã chăm sóc và chỉ dẫn cho nam ca sĩ rất nhiều - Ảnh: Internet
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Cô còn luôn đồng hành cùng con nuôi trong các lần lưu diễn. Ảnh: Internet

Một điều có thể thấy rằng sau khi đoạt giải quán quân Vietnam Idol Kids ca sĩ Hồ Văn Cường đã được Phi Nhung giúp đỡ khá nhiều.

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Dù xảy ra nhiều chuyện lùm xùm nhưng Phi Nhung đã từng rất tốt với Hồ Văn Cường và dành cho anh khá nhiều tình cảm - Ảnh: Internet

Ngoài giúp anh tham gia những MV do nữ ca sĩ sản xuất, Phi Nhung còn dạy Hồ Văn Cường hát, tập luyện cho anh khả năng trình diễn. Bên cạnh đó, mẹ nuôi Phi Nhung còn bên cạnh chăm sóc anh trong những chuyến đi lưu diễn và xem anh như con ruột.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi và Quang Lê Duy Mạnh - Phi Nhung Hồ Văn Cường - Phi Nhung

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