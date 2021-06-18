Phi Nhung từng bị danh ca Phương Dung ‘lột mặt nạ’ bịa đặt trong mâu thuẫn 20 năm trước

Hậu trường 18/06/2021 08:17

Phi Nhung và đàn chị đã khép lại màn đấu tố và quyết định vui vẻ cùng nhau ngồi trên ghế ban giám khảo.

Gần đây ca sĩ Phi Nhung khiến dân tình chú ý khi dính phải liên hoàn phốt với cậu con nuôi Hồ Văn Cường. Những cử chỉ dù nhỏ của cô cũng được dân mạng săm soi bàn tán mọi lúc mọi nơi.

Còn nhớ năm 2019 trong chương trình Nghe Tôi Hát, Phi Nhung đã ngồi ghế nóng cùng 2 danh ca Thái Châu và Phương Dung.

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Phi Nhung đã có dịp chạm mặt đàn chị trên một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Được biết cách đây hơn 20 năm, danh ca Phương Dung và ca sĩ Phi Nhung từng xảy ra mâu thuẫn. Khi đó ca sĩ Phi Nhung cho biết khá giận danh ca Phương Dung vì đã nói nặng mẹ ruột của mình. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Hồi đó Nhung mới đi hát, tính của Nhung hơi ngông cuồng. Nói xấu Nhung sao cũng được nhưng mà đừng có đụng chạm đến mẹ Nhung. Đụng chạm tới mẹ Nhung thì Nhung không bao giờ tha thứ. Có lần Nhung cũng đã thề độc với cô Phương Dung nhưng bây giờ thì không nói ra được".

Tuy nhiên sau đó danh ca Phương Dung phủ nhận việc này, cô cho biết: “Cái đó không phải là sự thật. Thứ nhất, Phương Dung chưa bao giờ hát bên Anh. Thứ hai, ngoài đời Phương Dung chưa bao giờ hát chung với ba người là Tuấn Anh, Khánh Ly và Phi Nhung. Cái đó hoàn toàn bịa đặt, không hề có, mà nó có một cái chuyện khác, vì tế nhị Phương Dung không đề cập tới". Ngoài ra nữ danh ca cũng cho biết chẳng biết mẹ Phi Nhung là ai.

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Cả hai đã xóa bỏ lùm xùm quá khứ và vui vẻ ngồi chung trên ghế nóng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi bất ngờ chạm mặt đàn chị trên ghế nóng, giọng ca Chiều lên Bản Thượng cho biết không muốn nhắc đến việc lùm xùm trong quá khứ. Cô cho rằng: "Đối với chuyện đã qua, Nhung là người nhỏ nên không có để trong bụng. Ngồi với một bậc tiền bối như vậy mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mình cũng cố gắng vui vẻ, bình thường".

Chia sẻ về mối quan hệ với đàn chị hiện tại, ca sĩ Phi Nhung nói: "Phi Nhung ở tuổi 26 khác với bây giờ, khi đã ở tuổi bốn mươi mấy rồi, suy nghĩ cũng khác đi. Phần khác nữa thì cô Phương Dung là người lớn, là tiền bối đi trước nên Nhung vẫn coi cô như mẹ của Nhung và đã bỏ qua cho cô từ lâu rồi".

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Nhân vật này chia sẻ về sự quan tâm ân cần của Phi Nhung dành cho mọi người, bên cạnh dó còn dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường Phương Dung

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