'Được' mời gọi xem clip nóng Về nhà đi con, Ngọc Lan đáp: '8 phút không coi, 15 tiếng mới coi'

Hậu trường 18/06/2021 12:48

Khi bị dụ dỗ xem clip 8 phút Về nhà đi con, nữ diễn viên Ngọc Lan đã có cách đáp trả hết sức khéo léo khiến kẻ mời gọi cũng phải cứng họng.

Những ngày cuối tháng 5, cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện một clip nóng của cặp đôi “vui vẻ” trong phòng tắm. Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của người xuất hiện trong clip và nghi ngờ chính là A.T., người từng đóng một vai phụ trong phim truyền hình Về Nhà Đi Con. Nhờ có vẻ bề ngoài ưa nhìn cô cũng từng thử sức chinh chiến ở vài cuộc thi nhan sắc.

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Clip 8 phút của nữ diễn viên Về Nhà Đi Con từng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau 1 ngày video được lan truyền rộng rãi, chính A.T đã xác nhận mình là nhân vật trong clip và N.H.T nam chính trong clip 8 phút trên cũng đã lên tiếng cho biết cả hai là người yêu của nhau. Cặp đôi quay clip trên bằng điện thoại và sau khi bị kẻ xấu tung lên mạng, cả hai đã báo cơ quan chức năng điều tra làm rõ mọi chuyện. 

Tuy sự việc đã tạm chìm xuống tuy nhiên vẫn có vài kẻ lợi dụng “phốt” này để trục lợi cá nhân. Kẻ xấu bắt đầu tung tin và spam nội dung lên mạng xã hội và dưới các bài đăng của nghệ sĩ để mời gọi xem clip. 

Sau Duy Mạnh thì đến Ngọc Lan cũng là nạn nhân của sự việc trên. Trên Facebook cá nhân, sau khi chia sẻ bài đăng đạp xe cùng con trai thì bên dưới kẻ nào đó hết sức vô duyên đã liên tục spam link nóng của A.T và chèo kéo mọi người vào xem.

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Diễn viên Ngọc Lan đáp trả kẻ vô duyên dưới bài post - Ảnh: Internet

Quá mệt mỏi khi chứng kiến những comment này, diễn viên Ngọc Lan đáp lại: "8 phút không coi, 15 tiếng mới coi. Clip hot không coi, clip bình thường mới coi. Bồn tắm không coi, trên cây mới coi".

Nhiều khán giả đã tỏ ra thích thú trước màn đối đáp bá đạo này và còn thả icon cười haha dành cho cô.

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Ca sĩ Duy Mạnh cũng từng khó chịu khi bị mời gọi xem clip nóng Về Nhà Đi Con - Ảnh: Chụp màn hình

Trước Ngọc Lan thì Duy Mạnh cũng bị kẻ xấu mời gọi xem clip trên, tuy nhiên anh cũng tỏ thái độ khó chịu và tuyên bố đuổi thẳng kẻ mượn đời tư người khác để mua vui.

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