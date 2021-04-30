Minh chứng cho câu ‘không phải kết thúc nào cũng đau thương’, Ngọc Lan ngày càng quyến rũ, sự nghiệp lên hương, cuộc sống giàu có bên con trai

Sao Việt 30/04/2021 11:29

Sau hơn một năm ly hôn, Ngọc Lan trưởng thành và trách nhiệm hơn khi làm mẹ đơn thân.

Ngọc Lan và Thanh Bình từng là cặp đôi được khán giả đặt nhiều kỳ vọng với một tình yêu đẹp sau 10 năm làm bạn. Tuy nhiên, khoảng cuối 2019, cặp đôi đã “đường ai nấy đi” sau ba năm bên nhau, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

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Từng là cặp đôi rất được yêu thích, Ngọc Lan - Thanh Bình gây nhiều tiếc nuối cho khán giả khi chia tay

Dù ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc con. Nữ diễn viên thoải mái đăng hình, nhắc tên chồng cũ trên Facebook, thậm chí, trong dịp Valentine, Ngọc Lan gây bất ngờ khi chúc Thanh Bình sớm có vợ mới.

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Ngọc Lan trưởng thành hơn nhiều sau đổ vỡ hôn nhân 

Nữ diễn viên “Bán chồng” cũng cho biết cô đã lấy lại tinh thần, tích cực làm việc và dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con trai. Ngọc Lan nghỉ làm sáu tháng để tập trung chăm sóc, nuôi dạy con trai sau khi ly hôn. Ngọc Lan cho biết cô trưởng thành hơn từ khi làm mẹ đơn thân.

Trong việc nuôi dạy con, cô cố gắng vừa là bố vừa là mẹ của bé để con không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào vì bố mẹ ly hôn. Mỗi khi con được nghỉ học, nữ diễn viên đưa con du lịch để con dạn dĩ, gần gũi với thiên nhiên.

Mẹ đơn thân cho biết cô chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình trong cách nuôi dạy con, cô nói: “Bố tôi mất năm tôi hai tuổi, mẹ một mình dạy dỗ các con nên người. Thu nhập mẹ tôi ngày xưa ít ỏi hơn tôi bây giờ nhiều nhưng mẹ vẫn gồng gánh được”.

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Ngọc Lan cố gắng vừa là bố vừa là mẹ để con không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào 
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Cô luôn tranh thủ cùng con trai đi du lịch mỗi khi có dịp
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Tình yêu to lớn của nữ diễn viên hiện giờ là cậu con trai Louis

Ngọc Lan chia sẻ: “Hiện tôi sống một cách độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ ai. Ngoài giây phút cho công việc, chăm con cũng dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Tôi thử cắt đi mái tóc dài bao năm để chuyển sang kiểu ngắn, mặc trang phục gợi cảm một tý. Không ngờ bạn bè, mọi người xung quanh đều bất ngờ và dành nhiều lời khen. Chính điều này giúp tôi hiểu bản thân bao nhiêu năm qua vẫn luôn tự bó buộc mình.”

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'Dì Trang' trẻ trung cá tính với tóc ngắn

Sớm lấy lại tinh thần, nhan sắc của mẹ một con cũng được lên hương, Ngọc Lan ngày càng xinh xắn, tươi tắn hơn. Dù có khoảng thời gian cô mất kiểm soát cân nặng và sức khỏe không ổn, nhưng hiện tại nhan sắc quyến rũ mặn mà của bà mẹ đơn thân khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ. Từ kiểu tóc, phong cách trang điểm, trang phục đến cả thần thái của cô nàng cũng toát lên vẻ đẹp đằm thắm duyên dáng mà không kém phần quyến rũ.

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Vẻ quyến rũ của mẹ một con khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ
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'Tôi trưởng thành và trách nhiệm hơn khi làm mẹ đơn thân', Ngọc Lan cho biết
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Không phải kết thúc nào cũng chỉ toàn đau thương, đôi khi đó còn là sự khởi đầu cho những điều mới tốt đẹp hơn trong tương lai

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên “Luật trời” cũng tham gia một số sự kiện, chương trình dành cho phụ nữ. Từ những câu chuyện mình đã và đang gặp, cô chia sẻ và truyền đến mọi người một nguồn năng lượng tích cực. “Cuộc đời mà! Đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Tôi nghĩ những thay đổi dù ít hay nhiều vẫn là điều có ích cho bản thân mỗi người”, cô nói.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ gây nhiều tiếc nuối, hiện tại, người hâm mộ đã có thể thấy một Ngọc Lan lạc quan, yêu đời, tận hưởng cuộc sống độc thân. Cô có sự nghiệp ổn định và ngày càng trẻ trung xinh đẹp.

Ảnh: FBNV

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