‘Đệ nhị minh tinh’ Minh Hằng phủ nhận ‘cưới trai già vì tiền’, bất ngờ hé lộ bạn trai không phải Quốc Trường?

Hậu trường 18/06/2021 10:07

Minh Hằng đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm hết sức khéo léo trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội.

Minh Hằng được xem là minh tinh nổi tiếng của showbiz Việt sau Thẩm Thúy Hằng. Cô xuất hiện trong hàng loạt phim điện ảnh lớn và cả phim truyền. Mới đây, cô đã chia sẻ những suy nghĩ của bản thân trong thời gian nghỉ ngơi và giãn cách phòng dịch COVID-19.

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Minh Hằng là nữ nghệ sĩ rất ăn khách ở dòng phim điện ảnh lẫn truyền hình - Ảnh: Internet

Nhí nhảnh và đáng yêu trong một khoảnh khắc riêng tư, nữ diễn viên chia sẻ: “Chẳng cần đi đâu xa, ở nhà view bao la. Tháng sinh nhật được nghỉ đúng nguyên tháng, ăn ngủ dưỡng nhan, mọi người thấy em ổn không?".

Trong khi nhiều người dành lời khen có cánh cho Minh Hằng thì bỗng xuất hiện một comment hết sức khó nghe: "Hằng ơi, em trẻ đẹp sao lấy thằng chồng già vậy em? Phải chăng người ta có tiền?".

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Cô đáp trả khéo léo khi được hỏi về chuyện quen trai già để được chu cấp - Ảnh: Chụp màn hình

Không hề nao núng, nữ minh tinh trả lời khéo léo: "Em vẫn độc thân vui tính, và em là đại gia rồi, không cần tiền của ai".

Minh Hằng từng cho khán giả biết, mình là “hoa đã có chủ” tuy nhiên danh tính người tình của cô nàng thì chẳng ai biết. Hiện tại, cô là nữ minh tinh nổi tiếng và giàu có bậc nhất showbiz với căn biệt thự nguy nga lộng lẫy như cung điện.

Nhiều người đồn đoán rằng bạn trai cô là một người quyền thế, tuy nhiên cô đã phủ nhận và chia sẻ rằng người yêu lớn hơn 10 tuổi nhưng không giàu có như lời đồn.

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Ngoài ra cô cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò Quốc Trường - Ảnh: Internet

Cô cũng cho rằng tin đồn mình hẹn hò Quốc Trường là không có căn cứ. Trước đó không lâu, cô cũng khẳng định mình rất hạnh phúc bên người yêu hơn 10 tuổi và cả hai đã ở bên nhau được 5 năm với nhiều kỉ niệm đẹp.

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